Manager Barbara d’Urso: “Ritorno in tv complicato, meglio tacere”

Barbara d’Urso torna in tv oppure no? Al Festival della Tv di Dogliani ha parlato il suo manager, vale a dire Lucio Presta, non proprio il signor nessuno, essendo uno degli agenti più potenti del mondo del piccolo schermo nonché marito di Paola Perego. Da un lato Presta ha assicurato che presto arriverà il momento della conduttrice campana, dall’altro ha ammesso che la sua situazione professionale è alquanto complessa. Proviamo a tradurre: c’è la volontà di far tornare a splendere la fu ‘Lady Cologno’, ma l’operazione per riportarla in onda non è semplice.

Quella di Barbara d’Urso è una “storia molto complicata”, ha spiegato il manager al Festival della tv, intercettato dai microfoni del Corriere della Sera. “Io sono certo che tra poco, tra molto poco tempo, tornerà il tempo di Barbara”, si è affrettato ad aggiungere l’agente, senza però aggiungere dettagli su eventuali trattative in corso. A Presta è stata posta allora una domanda specifica, vale a dire dove si potrà rivedere in futuro l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Esclusa Mediaset per ovvi motivi (l’addio con il Biscione è stato traumatico dal punto di vista professionale), resta, per quel che riguarda i canali della tv generalista che conta, la Rai, La7, Nove (Discovery) e Tv8 (Sky). Quindi? “In questo momento – ha replicato il marito di Paola Perego – mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Siccome ad aver detto delle cose ce la siamo presa in saccoccia, forse è meglio tacere“.

Il riferimento è al fatto che di recente, proprio lo stesso Presta, si era sbilanciato sul rientro in tv di ‘Barbarella’. Risultato? nel giro di poche ore Rai e Discovery, realtà con il quale pareva che ci fossero trattative avanzate, hanno smentito di voler ingaggiare la d’Urso. Il manager, rispondendo a un’altra domanda, ha sottolineato che per ora non c’è alcun contratto firmato. Insomma, l’ex volto Mediaset è sempre free: “No (nessun contratto firmato, ndr), ora Barbara si sta giustamente godendo, lo ha detto lei, la cosa più bella che ha, sua nipote”.

Lucio Presta contro Stefano De Martino descritto come un “traditore”

Presta, al Festival di Dogliani, è anche tornato a parlare di Amadeus. E non è stato tenero nemmeno stavolta con il suo ex assistito. Inoltre ha dato del “traditore” a Stefano De Martino che è passato dalla sua scuderia a quella del rivale Beppe Caschetto. Insomma, come al solito il manager non ha avuto peli sulla lingua.