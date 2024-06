Barbara d’Urso replica a Pier Silvio: una stoccata che parla chiaro

Barbara d’Urso replica a Pier Silvio Berlusconi? Sembra proprio che l’ex conduttrice dei pomeriggi di Canale 5 abbia deciso di lanciare una stoccata all’ad Mediaset, utilizzando il suo profilo ufficiale di Instagram. Facendo il punto della situazione, nelle scorse ore, Pier Silvio ha svolto la conferenza stampa di fine stagione, parlando con la stampa. L’amministratore delegato dell’azienda ha toccato più argomenti e tra questi anche quello legato alla d’Urso, la quale dopo anni ha dovuto lasciare il suo ruolo di conduttrice, per cui ha dato tanto.

Oltre a confermare Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque, Berlusconi è tornato a parlare così di Barbara:

“Dal punto di vista degli ascolti no, non ho rimpianti. Ma non lo dico contro D’Urso , lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene”

Pier Silvio torna così a parlare della decisione di non rinnovare il contratto di uno dei volti che ha più rappresentato Mediaset fino a qualche tempo fa. Una scelta spiazzante per il suo pubblico, che era convinto di ritrovare Barbarella a settembre al timone di Pomeriggio Cinque. Pare che anche la stessa d’Urso non si aspettasse minimamente che sarebbe avvenuto questo improvviso allontanamento dalla rete. Ancora oggi si continua a parlare della rottura tra Mediaset e Barbara, la quale è stata sostituita da Myrta Merlino.

Ed ecco che è arrivata in queste ore una frecciata da parte della d’Urso, che da quando ha lasciato il suo lavoro di conduttrice sta usando i canali social per parlare con il suo pubblico. Sfruttando il suo profilo ufficiale di Instagram, l’ex conduttrice di Mediaset ha tuonato: “Ci sono cose che fanno davvero molto ridere”. Una semplice frase, che in realtà dice molto, in quanto arriva proprio quando Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato dichiarazioni che la riguardano.

C’è chi vede in questa stoccata della d’Urso un modo per ironizzare sulla decisione di non sostituire Myrta Merlino, dopo mesi di indiscrezioni. Molti avrebbero scommesso che la giornalista avrebbe dovuto lasciare il suo ruolo di conduttrice di Pomeriggio Cinque poiché l’esperimento sembrava non aver funzionato, visti i risultati ottenuti. Invece, ecco che Pier Silvio decide di continuare a lavorare su questa linea e probabilmente la notizia avrà fatto storcere un po’ il naso a Barbara!