Berlusconi conferma Merlino e punge Discovery: “Ci ha copiato”

Oggi, mercoledì 5 giugno, si è tenuta una conferenza stampa nella quale Pier Silvio Berlusconi ha fatto un bilancio di questa stagione televisiva appena conclusa in Mediaset. L’amministratore delegato ha parlato dei risultati dell’azienda, che ha battuto nel complesso la Rai. Dopodiché, si è soffermato sui singoli canali e programmi, rispondendo alle domande più gettonate della stampa. Berlusconi ha risolto vari questioni rimaste in sospeso, una su tutte quella riguardante la conduzione di Pomeriggio 5. A causa di ascolti non proprio soddisfacenti (la Vita in Diretta ha sempre battuto la concorrenza), si vociferava che i piani alti di Cologno Monzese fossero decisi a sostituire Myrta Merlino.

Addirittura, erano già spuntati i primi nomi dei possibili sostituti, da Simona Branchetti a Cesara Buonamici. Tuttavia, Pier Silvio Berlusconi sembra averci ripensato, confermando il ritorno della Merlino alla guida di Pomeriggio 5. Il figlio dell’ex Premier si è detto soddisfatto del lavoro svolto dalla giornalista, sottolineando un miglioramento del programma dopo che ha preso le redini “in fretta e furia” circa un anno fa.

“Myrta Merlino al pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto, il prodotto è migliorato, sia per ascolti che per profilo siamo soddisfatti”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. “Dei nuovi innesti siamo soddisfatti”, ha poi aggiunto, facendo riferimento anche all’incorporazione di Bianca Berlinguer nella famiglia Mediaset. Dunque, Simona Branchetti subentrerà alla Merlino, ma solo nella versione estiva di Pomeriggio 5. Il prossimo settembre, la giornalista tornerà ufficialmente alla conduzione del talk show.

La stessa soddisfazione, però, Berlusconi non l’ha certamente provata con l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’Amministratore Delegato ha attribuito il fallimento del reality alla scelta sbagliata del cast, sottolineando che non è da imputare alla nuova linea editoriale ‘anti-trash’ adottata dall’azienda nell’ultimo anno. Al contrario, infatti, ha apprezzato il lavoro svolto nell’ultima stagione del Grande Fratello. Ad ogni modo, non ha bocciato la conduzione di Vladimir Luxuria, rivendicando la scelta di darle quest’opportunità:

L’Isola dei Famosi di quest’anno non è un’edizione particolarmente fortunata. Ci sono state cadute di stile, la scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. Il lavoro che è stato fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro che è stato fatto sull’Isola dei Famosi non mi soddisfa. Alla base dell’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza, la fame, mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati, è stato sbagliato il cast. Vladimir Luxuria? Una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo.

Pier Silvio Berlusconi punge Discovery

Nel corso della conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha anche lanciato una bordata nei confronti di Discovery. Negli ultimi tempi, il gruppo Warner Bros Discovery ha effettuato importanti investimenti, emergendo come una solida alternativa a Mediaset e Rai. Dopo il successo ottenuto con l’arrivo di Fabio Fazio, ora è stato confermato che anche Amadeus sarà presente sul Canale Nove a partire dal prossimo autunno.

Tra l’altro, pare che Discovery abbia fatto una proposta importante anche a Maria De Filippi, che però ha deciso di rimanere in Mediaset. Ecco le parole di Berlusconi riportate da Davide Maggio: