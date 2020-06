Barbara d’Urso medicazione mano: “Il resto del video meglio di no”

Barbara d’Urso ha avuto un incidente domestico non di poco conto, che avrebbe voluto tenere segreto. Non l’ha potuto fare per una semplice ragione: sarebbe andata in onda con Live – Non è la d’Urso e quindi non avrebbe potuto nascondere la sua mano. Per evitare inutili pettegolezzi, la conduttrice ha confessato su Instagram quello che le è accaduto e si è presentata in studio con un elegante guanto nero. Barbara – che non perde mai il sorriso – ha precisato che non si è trattato di una cosa di poco conto e che sarebbe stata seguita da un medico. E infatti, quest’oggi, ha pubblicato delle Instagram stories con cui ha immortalato la sua prima medicazione. Non proprio piacevole. La condizione della sua mano migliora e, fra non molto, potrà ritornare come un tempo. Sta seguendo tutti i consigli del suo medico, non la sta sforzando ed è sempre coperta da garze (a Live anche da un guanto).

La medicazione alla mano di Barbara d’Urso: la conduttrice di Live testimonia tutto (foto)

Barbara d’Urso ha esibito a Live un elegante guanto nero, che ha fatto sorgere parecchie domande in tutti coloro che non la seguono su Instagram: si sono chiesti cosa le fosse successo. Si è preoccupata, per il suo incidente domestico, ma sta bene. Aveva spiegato, attraverso delle storie di Instagram, che aveva subìto un’ustione che l’aveva fatta preoccupare e che sarebbe ritornata in Tv con un guanto. Gli antidolorifici e le cure del medico hanno alleviato il dolore e oggi ha potuto notare lei stessa i primi miglioramenti con la medicazione. Tutto bene, per la conduttrice, che non ha potuto mostrare interamente quello che le è stato fatto: “Il resto del video meglio di no”. Il fastidio alla mano ancora c’è, ma la d’Urso ha dimostrato di essere forte: ha parlato del suo incidente senza piagnistei, raccontando a grandi linee quello che le è capitato con un calice di vino.

Live – Non è la d’Urso: Barbara ritorna a settembre senza guanto

Con l’ultima punta di Live – Non è la d’Urso, la conduttrice ha salutato tutti col guanto di pizzo alla mano. Ritornerà a settembre, sempre con questo programma serale, che ci ha permesso di scoprire qualcosa di più sul matrimonio di Elena Morali e Luigi Favoloso: uno dei gossip più scottanti dell’ultimo periodo, di cui si è parlato molto… Col nuovo inizio di Live – Non è la d’Urso, si continuerà a parlare ancora di loro? Quel che è certo è che Barbara non avrà più il guanto!