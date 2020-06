Barbara d’Urso col guanto nero in tv dopo l’incidente domestico

Barbara d’Urso barcolla ma non molla. La conduttrice di Napoli non ha saltato l’ultima puntata della seconda edizione di Live-Non è la d’Urso nonostante il recente incidente domestico. Un’ustione di secondo grado alla mano destra sulla quale è stata applicata una vistosa fascia che la presentatrice non toglie da giorni. Fasciatura che nella puntata in onda domenica 21 giugno 2020 ha coperto con un elegante guanto nero di pizzo. Un guanto realizzato su misura dalla costumista di fiducia, come mostrato da Barbarella sulle stories Instagram prima di entrare in studio. In diretta la d’Urso ha preferito non rivelare ulteriori dettagli su tale inconveniente. La dottoressa Giò ha però ringraziato Mediaset per il supporto ricevuto in tutti questi anni. Un modo per spazzare via le malelingue che nell’ultimo periodo avevano parlato di un ridimensionato della 63enne su Canale 5. In barba alle critiche, Live-Non è la d’Urso è stato riconfermato nella prossima stagione televisiva e ritornerà in tv a settembre. Confermati anche Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Ustione di secondo grado per la conduttrice Mediaset Barbara d’Urso

L’incidente di Barbara d’Urso è avvenuto lo scorso mercoledì 17 giugno in circostanze ancora da chiarire. La diretta interessata ne ha parlato apertamente sui social network, dove è quotidianamente molto attiva. Per informare i propri follower di quanto accaduto Barbara ha pubblicato tre video su Instagram, nelle sue stories. Barbarella voleva tenere la questione privata ma mancava ancora l’ultima diretta tv, la fasciatura si sarebbe notata e così ha deciso di parlarne qualche giorno prima in separata sede. Da qui la scelta della d’Urso di indossare un guanto vistoso ma raffinato e in tinta con il look total black sfoggiato dal volto Mediaset.

Tutta da chiarire la dinamica dell’ustione di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha definito il suo recente infortunio “una cosa bella pesantuccia”, assai doloroso. Per placare la sofferenza l’ex attrice è stata costretta per diversi giorni a ricorrere ad alcuni antidolorifici. Fino ad oggi Barbarella non ha voluto chiarire le dinamiche dell’accaduto. Lo farà presto in tv magari al ritorno dalle ferie estive?