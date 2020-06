È tutto vero: Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono sposati a Zanzibar. La coppia è arrivata sull’isola della Tanzania per festeggiare i primi quattro mesi insieme. Sul posto l’ex di Nina Moric ha deciso di fare una sorpresa importante alla nuova fidanzata: un matrimonio con rito Masai. A riprendere l’evento le telecamere di Live-Non è la d’Urso. Nel corso della puntata in onda domenica 21 giugno 2020 – l’ultima di questa stagione televisiva – la Morali ha spiegato che quella celebrata sulla spiaggia è stata una promessa di matrimonio che verrà replicata presto in Italia. Dunque la storia tra Elena e Luigi è più seria che mai, nonostante le critiche e le malelingue. La Pupa ha chiarito inoltre che è stato Luigi ad organizzare tutto come regalo per questo importante mesiversario. E la 28enne è più che mai felice, tanto che non vuol sentire più parlare del suo complicato passato amoroso. Peccato però che durante la diretta sia spuntato il nome di Daniele Di Lorenzo, l’ex di Elena, e sia nato così un battibecco con la padrona di casa Barbarella…

Barbara d’Urso zittisce la sua ospite Elena Morali a Live-Non è la d’Urso

Appena Barbara d’Urso ha menzionato Daniele Di Lorenzo Elena Morali è andata su tutte le furie. La valletta di Colorado ha attaccato pesantemente il suo ex fidanzato, tirando in ballo pure la sua famiglia e il padre che si occupa della ricerca sul Coronavirus. Tale confessione non è andata giù alla d’Urso, che ha invitato la sua ospite a tacere su certi delicati argomenti. Ma Elena ha continuato imperterrita pronta, come un urugano, a svelare dettagli e aneddoti scomodi e questo ha infastidito parecchio la conduttrice Mediaset. “Qua decido io, non decidi tu. Ti faccio un saluto a soreta in un secondo. Non parli della famiglia di Daniele Di Lorenzo, parliamo di voi due”, ha tuonato la 63enne. Affermazioni dure che hanno messo subito a tacere la Morali, che ha poi garantito che non prova più niente per Daniele, produttore televisivo conosciuto qualche tempo fa.

Luigi Mario Favoloso e Elena Morali presto sposi anche in Italia

In attesa di scoprire quando convoleranno a nozze anche in Italia, Luigi Mario Favoloso e Elena Morali si godono la loro vacanza a Zanzibar. La seconda da quando stanno insieme: prima dell’emergenza Coronavirus sono stati in Libano.