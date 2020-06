Favoloso e Morali sposi a Zanzibar. Ex di Elena: “Lo lascerà dalla d’Urso”

Assume contorni sempre più indefiniti la love story vissuta da Elena Morali e Luigi Favoloso. Nelle scorse ore alcune indiscrezioni davano i due in procinto di sposarsi a Zanzibar in una cerimonia ‘laica’. Tali indiscrezioni hanno trovato conferma visto che la coppia ha veicolato un post social in cui si è ritratta felice e gioiosa in riva al mare, vestita a puntino, per un festeggiamento ‘nuziale’ esotico. Ma c’è dell’altro e stavolta le notizie non arrivano dal continente africano ma dalla Penisola: l’ex fidanzato della Morali, il produttore Daniele Di Lorenzo (ospite in diverse occasioni nei programmi di Barbara d’Urso), ha pubblicato delle chat private di WhatsApp e Instagram in cui si vedono dei messaggi che ha scambiato con la Morali di recente. E ciò che emerge è alquanto straniante.

Elena Morali e Luigi Favoloso: verità o finzione?

Da un lato Elena e Favoloso sposi a Zanzibar (si sussurra che l’evento esotico potrebbe essere stato intercettato dalle telecamere di Live non è la d’Urso), dall’altro Di Lorenzo che racconta una versione della coppia tutt’altro che idilliaca. Il produttore ha sostenuto che il piano dell’ex compagna sarebbe stato quello di lasciare Luigi Mario in diretta da Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Live (Canale 5). Insomma, la situazione è alquanto intricata e scivolosa. Nel frattempo la vicenda continua a dividere: c’è chi crede che la coppia sia innamorata, felice e genuina, e chi invece pensa che sia solo stata imbastita per avere visibilità e ospitate televisive. Chissà…

Il caso Favoloso – Nina Moric

Nel frattempo si attendono novità su Nina Moric. La modella croata ha denunciato l’ex Favoloso accusandolo pubblicamente di violenze. Dal fronte giudiziario, quello che conta dopotutto, si aspettano gli sviluppi del caso. In tv invece è già stato detto di tutto. L’argomento è stato trattato ampiamente dai talk show di Barbara d’Urso: l’ex moglie di Corona ha puntato a più riprese il dito contro Luigi mentre quest’ultimo ha rigettato tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Contro Nina si è schierata anche la madre di Favoloso, altro volto noto dei programmi d’ursiani.