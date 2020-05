Elena Morali e Favoloso di nuovo insieme: “Mi hai difeso da cose…”

Luigi Favoloso ed Elena Morali ancora insieme, la coppia sorprende con una dedica inaspettata

Storia infinita, quella di Luigi Favoloso ed Elena Morali: infinita non perché abbiamo la certezza che durerà per sempre, ma perché emergono ogni giorno nuovi gossip su rotture, tira-e-molla e chi più ne ha più ne metta sulla famosa coppia. Elena, recentemente, aveva spiegato che erano rimaste irrisolte delle faccende col suo ex Daniele (conosciuto dopo la relazione col comico Scintilla) e quindi avrebbe voluto chiarirle. Si era parlato della fine del suo amore con Favoloso, ma la verità è venuta a galla solo a Live – Non è la d’Urso… e oggi sappiamo qualcosa in più grazie a una storia Instagram pubblicata proprio dalla showgirl!

Elena Morali su Luigi Favoloso: “Mi hai difesa…”

A Barbara d’Urso aveva spiegato tutto sul suo rapporto con Daniele e su quello con Favolo, ma oggi ha spazzato via ogni dubbio con questa parole scritte su Instagram: “Ti amo Luigi. Ti amo come mai posso aver amato qualcuno in questa vita. Ti amo per ciò che mi hai dato, per ciò che mi hai insegnato, per ciò che mi hai trasmesso, per quanto mi hai difesa da ogni piccola e grande cosa in questi tre mesi”.

E l’ex Daniele? Elena Morali chiarisce gli ultimi gossip

Elena Morali ha chiaramente spiegato che solo grazie a lui è riuscita a superare delle difficoltà: “Sembra assurdo ma non mi sarei mai aspettata di innamorarmi in questo modo, di un piccolo tatino come te. Grazie amore per darmi la forza che non avevo mai trovato in questi 30 anni. Ti amo, per sempre tua”. A Live ha chiarito come mai ha incontrato Daniele: “Sono molto impulsiva e faccio un sacco di stupidaggini. Non l’ho lasciato. Ho scritto quell’annuncio con impulsività perché avevamo litigato. Per questo l’ho subito cancellato. Lui ovviamente si è arrabbiato e ora non lo sento da qualche giorno. Due persone non possono lasciarsi così. Abbiamo litigato perché io ho rivisto Daniele”.