Elena Morali: “Non ho lasciato Luigi Favoloso ma ho rivisto Daniele”

Elena Morali e Luigi Favoloso non si sono lasciati ma hanno litigato per colpa di Daniele

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso non si sono lasciati. Dopo l’annuncio condiviso su Instagram prontamente cancellato e diversi giorni di silenzio, l’ex de La Pupa e il Secchione ha chiarito la faccenda nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda su Canale 5 domenica 24 maggio. Elena ha confidato di aver scritto quel post in maniera impulsiva e per questo l’ha prontamente rimosso. La Morali ha chiarito di non aver mollato l’imprenditore napoletano ma che c’è stata una pesante litigata nata dopo che la 29enne ha rivisto Daniele, il ragazzo che frequentava durante la sua relazione conclusa qualche mese fa con Scintilla, il comico Gianluca Fubelli.

Elena Morali spiega cosa è successo con Luigi Mario Favoloso

“Sono molto impulsiva e faccio un sacco di stupidaggini. Non l’ho lasciato. Ho scritto quell’annuncio con impulsività perché avevamo litigato. Per questo l’ho subito cancellato. Lui ovviamente si è arrabbiato e ora non lo sento da qualche giorno. Due persone non possono lasciarsi così. Abbiamo litigato perché io ho rivisto Daniele“, ha confessato Elena Morali a Barbara d’Urso.

CHOC Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati? #noneladurso pic.twitter.com/rdz0GwJ1x7 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020

Luigi Mario Favoloso è arrabbiato con Elena Morali

“Spero di poter recuperare al più presto questo rapporto. Io e Daniele ci siamo rivisti per parlare di alcune azioni che ci siamo fatti a vicenda e che andavano risolte”, ha aggiunto la soubrette, che ha confermato il suo amore per l’ex del Grande Fratello tanto da difenderlo per l’ennesima volta dalle accuse di Nina Moric. Elena e Luigi riusciranno presto a fare pace e ad andare avanti con la loro tormentata relazione?