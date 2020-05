Elena Morali e Luigi Favoloso, è finita: “Cose irrisolte con Daniele”

Elena Morali e Luigi Favoloso, la relazione giunge nuovamente al termine. Il motivo? La showgirl pare abbia dei conti in sospeso con Daniele Di Lorenzo

Breve ma intensa. La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso è finita. Di nuovo. Si perché la coppia aveva già affrontato un periodo di crisi qualche mese fa. Era la fine di febbraio quando venne alla luce il flirt tra i due giovani: all’epoca Dagospia raccontava di una lite avvenuta fuori dagli studi di Cologno Monzese tra l’ex di Nina Moric e Daniele Di Lorenzo, presunto ex compagno della Morali. Dopo una ventina di giorni la notizia: tra Elena e Luigi è già finita. In seguito, la coppia è tornata a farsi vedere sui social nuovamente insieme: tra baci e coccole, i due sembravano aver ritrovato la complicità. Peccato, però, che nelle ultime ore la bella showgirl abbia deciso di chiudere definitivamente con Favoloso. E pare che la rottura sia dovuta alla precedente relazione con Daniele.

“Devo risolvere ancora molte cose con Daniele”, l’annuncio sui social ma la storia viene cancellata

A rendere pubblica la notizia è stata proprio l’ex fiamma di Scintilla. Attraverso una storia di Instagram, Elena ha dichiarato: “Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo così. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele”. Stando dunque a quanto scrive la Morali, la storia con Di Lorenzo, la stessa che fino a poco tempo fa veniva smentita proprio da lei, è ancora in ballo. La storia in questione, nel frattempo, sembra sia sparita dai contenuti del profilo social. Molto probabile che avremo a che fare con la presenza dei tre protagonisti di questo triangolo amoroso nei salotti di Barbara d’Urso.

“Elena e Luigi? Storia costruita ad hoc”

“Io e Elena non stiamo insieme, è malata veramente, ha bisogno di essere aiutata. Ora ho un rapporto fraterno con lei, non più malato. Storia costruita ad hoc… Io mai ho avuto una colluttazione con lui fuori dagli studi Mediaset”, dichiarava Di Lorenzo in merito alla storia tra Luigi ed Elena in una vecchia intervista da Barbara d’Urso.