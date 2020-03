Elena Morali e Luigi Mario Favoloso ancora insieme

Elena Morali e Luigi Favoloso sono tornati insieme? Le ultime news

Nonostante il gossip avesse dato la notizia della fine della loro storia d’amore, Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sembrano continuare la loro frequentazione. I due hanno deciso di affrontare la quarantena insieme: sono giorni ormai che la coppia pubblica alcune storie su Instagram dove si mostrano complici. Dunque la domanda sorge spontanea: sono una coppia o no? Ancora nessuna conferma ufficiale del ritorno di fiamma dai diretti interessati ma, dati gli ultimi avvenimenti, pare che la showgirl e l’ex gieffino stiano lentamente riavvicinandosi. Ecco gli ultimi sviluppi.

Ritorno di fiamma? “Sei bellissima anche senza filtri”

Questa mattina, Elena e Luigi si sono svegliati insieme nello stesso letto ed hanno condiviso il dolce risveglio con i follower. L’ex compagno di Nina Moric ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha elargito numerosi complimenti alla compagna. “Lo posso dire alle persone quanto sei bella appena ti svegli? Sai che non ho mai conosciuto una persona che è più bella appena sveglia che quando è in tiro?”, ha dichiarato Favoloso. Elena ha sorriso e Luigi ha aggiunto: “Sei bellissima, guardati, anche senza filtri, senza niente”, continuando a scambiarsi baci e coccole. Sembra proprio che tra i due si sia riacceso l’amore che fino a pochi giorni fa avevano dichiarato fosse finito.

Pochi giorni fa l’annuncio della rottura

“Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile. Poi ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio”, scriveva una settimana fa Favoloso tra le sue stories. “Abbiamo corso troppo, forse sì, ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?”. Non ci resta che attendere la conferma della coppia.