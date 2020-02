Elena Morali e Favoloso, “3 giorni di passione”: lite con l’ex di lei, spiffero

Elena Morali e Luigi Favoloso, “3 giorni di passione”, poi la lite con l’ex di lei: “Consumato un pesante sca…zo all’esterno degli studi Mediaset”

Gossip rovente su Luigi Favoloso ed Elena Morali, entrambi volti noti per la loro partecipazione ad alcune trasmissioni tv e per via delle loro ospitate nei salotti di Barbara d’Urso. E proprio fuori dagli studi Mediaset, secondo quanto riporta Dagospia con un articolo a firma Alberto Dandolo, sarebbe avvenuta una lite: da un lato la showgirl e l’ex di Nina Moric, dall’altro Daniele, ex della Morali (Elena ha recentemente confessato che per un periodo ha frequentato sia Daniele sia l’ex storico fidanzato Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli). Ma perché l’alterco sarebbe divampato? A quanto pare la ragazza e Favolo avrebbero avuta una tresca e Daniele…

Sussurri e gossip

“Poche ore fa si è […] consumato un pesante sca…zo all’esterno degli studi Mediaset di Cologno Monzese. I protagonisti? il solito Favoloso e un tal Daniele Di Lorenzo, modello per mancanza di passerelle. La causa? Elena Morali, presunta amante del giovane e reduce da 3 giorni di rovente passione con l’ex scomparso Favoloso”. Questo il flash di Dagospia che ha aggiunto: “La showgirl […] ha scatenato la gelosia del modellino perché giunta negli studi Mediaset accompagnata proprio dall’ex signor Moric.” Scoop tira scoop e Dandolo, circa il mondo d’ursiano, riporta un’altra indiscrezione, stavolta riguardante la mamma di Favoloso: “A godere, come anticipato da ‘Oggi’, e’ la vera star della cafonal fiction: Loredana, la bombastica madre di Luigi Mario. se verrà confermato il ‘Gf Nip’ per lei a settembre si aprira’ la porta rossa di Cinecitta’.”

Nina, stop alle ospitate tv sul caso Favoloso: “C’è un’indagine”

Se la lite Morali, Favoloso, Daniele dovesse essere confermata, molto probabilmente, potrebbe essere uno dei temi trattati nei prossimi giorni nei salotti di Barbara d’Urso. Chi invece non vedremo più, è Nina Moric che, nelle scorse ore, così si è espressa sui suoi profili social: “Per ragioni di giustizia confermo la mia decisione di non partecipare ad alcuna trasmissione televisiva che tratti delle vicende giudiziarie per le quali c’è un’indagine in corso da parte della Magistratura”.