Barbara d’Urso: ustione di secondo grado. Al momento è sotto antidolorifici

Barbara d’Urso, brutto incidente: ustione di secondo grado. La conduttrice al momento è sotto antidolorifici

Brutto infortunio per Barbara d’Urso. La conduttrice partenopea, attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere di essersi provocata un’ustione di secondo grado alla mano destra sulla quale al momento è stata applicata una vistosa fasciatura. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri pomeriggio. Non chiara la dinamica dell’imprevisto (il volto noto di Canale 5 ha preferito tacere sulle cause della vicenda). Seppur Barbara è apparsa sorridente nel spiegare il fatto, pare che l’infortunio non sia proprio di quelli più lievi e che non sia stato per nulla indolore. La 63enne napoletana per informare i propri fan di quanto accaduto ha pubblicato tre video su Instagram, dove ha puntualizzato che avrebbe preferito tenere privata tutta la questione ma che ciò non è stato possibile in quanto tra pochi giorni sarà in diretta e dunque l’infortunio sarebbe comunque stato ben visibile a tutti.

Barbara d’Urso: “Momento doloroso”

Davanti a un bicchiere di vino, dalla propria abitazione, la d’Urso ha dichiarato di “essersi fatta parecchio, parecchio male”. “Non avrei voluto condividere con voi questa cosa, ma l’avreste capita tra due giorni visto che sarò in diretta”, ha spiegato la conduttrice che ha raccontato di aver un’ustione di secondo grado sulla mano destra e che domenica sera utilizzerà un guanto, che tuttavia apparirà assai rigonfio per via della fasciatura. L’infortunio è stato definito come un “momento doloroso”, una “cosa bella pesantuccia”. Inoltre Barbara ha detto che, al momento, per placare la sofferenza, sta assumendo degli antidolorifici. Come sopra accennato non è stata resa nota la dinamica che ha fatto scaturire l’incidente.

Barbara d’Urso, futuro in Mediaset

Nei giorni scorsi ha preso sempre più quota l’indiscrezione di un ridimensionamento di Barbara d’Urso su Canale 5 a partire dalla prossima stagione. Qualcuno aveva pure ipotizzato una cancellazione della trasmissione festiva Domenica Live a cui avrebbe dovuto subentrare un talk condotto da Alfonso Signorini, demiurgo del Grande Fratello Vip (che tornerà in autunno con la quinta edizione dopo il successo della quarta). Le voci sono state smorzate in fretta dall’azienda milanese che con un tweet ha confermato i tre programmi ‘forti’ di Barabarella, vale a dire Live – Non è la d’Urso, Domenica Live e Pomeriggio 5. All’orizzonte non pare proprio esserci alcun ridimensionamento.