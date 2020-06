Barbara d’Urso, confermati i suoi 3 programmi: Mediaset zittisce il gossip

Live-Non è la d’Urso non chiude: Barbara d’Urso confermata a Mediaset

Mediaset frena i gossip delle ultime settimane su Barbara d’Urso, indubbiamente uno dei volti di punta della rete. Da giorni non si fa che parlare di un probabile futuro incerto su Canale 5 per la conduttrice, con alcuni programmi addirittura in bilico. Tra questo Live-Non è la d’Urso, il talk show serale che non sempre ha brillato negli ascolti tv. Ma, in barba ai criticoni, l’azienda capitanata da Pier Silvio Berlusconi crede molto in Barbarella e nel suo lavoro e per questo tramite l’account Twitter ufficiale si è cercato di mettere a tacere le malelingue che tanto stanno facendo chiacchierare in questo periodo.

Barbara d’Urso tornerà a settembre con i suoi tre programmi televisivi

“Barbara d’Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live-Non è la d’Urso e Domenica Live il 13 settembre. Così, per chiarire”: è questo il tweet apparso su Qui_Mediaset, account Twitter ufficiale dell’azienda televisiva. Una replica alle ultime insinuazioni fatte da Dagospia, che ha parlato di una presunta guerra tra Carmelita e Alfonso Signorini, che si sta facendo sempre più spazio su Canale 5. Tanto che a settembre si è deciso di riproporre una nuova edizione del Grande Fratello Vip a discapito di quella Nip condotta dalla d’Urso. Per molti un chiaro segnale ma forse solo una semplice strategia. La presentatrice napoletana è importante per Mediaset, che non intende farne a meno. E così dopo qualche mese di ferie – Carmelita si fermerà il prossimo 21 giugno con l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso – la 63enne tornerà regolarmente in onda nella prossima stagione televisiva.

Già qualche settimana fa Barbara d’Urso ha messo tutti a tacere

Prima dell’intervento di Mediaset è stata la stessa Barbara d’Urso a fare chiarezza, snocciolando le date del ritorno in tv delle sue trasmissioni. La napoletana ha poi assicurato il ritorno del Grande Fratello Nip nella primavera 2021. Ma le sue dichiarazioni non sono bastate a frenare il gossip, che da giorni parla di un ridimensionamento per la dottoressa Giò. Ora è arrivata Mediaset a dire basta e a zittire le malelingue. Insomma, niente più dubbi: il futuro di Barbarella è più che mai sicuro su Canale 5.