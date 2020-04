Barbara d’Urso potrà rivedere il figlio grazie alla Fase 2 del Coronavirus

Come tanti italiani, anche Barbara d’Urso può tirare un sospiro di sollievo per la Fase 2 del Coronavirus. Il premier Conte ha infatti annunciato che dal prossimo 4 maggio si potranno incontrare i propri famigliari. Una gioia per tante persone che non vivono più insieme ai propri genitori o ai propri figli. Tra queste pure Barbarella, che vive a Milano da sola. Ora, dalla prossima settimana, potrà finalmente vedere il figlio. È stata la stessa d’Urso a parlarne nella puntata di Pomeriggio 5 in onda lunedì 27 aprile 2020. La 62enne non ha però fornito ulteriori dettagli: non è infatti chiaro se farà visita al primogenito Giammauro o al secondogenito Emanuele.

La confessione di Barbara d’Urso sul figlio che potrà finalmente vedere

“Finalmente posso andare a trovare mio figlio che non vedo da due mesi anche se abitiamo vicino”, ha ammesso Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 nel consueto spazio dedicato all’emergenza Covid-19. Nessun dettaglio in più: del resto Giammauro ed Emanuele hanno vietato alla conduttrice Mediaset di parlare troppo di loro. Entrambi sono riservati anche se qualche anno fa Emanuele – di professione fotografo – ha fatto uno strappo alla regola organizzando con la complicità di Scherzi a parte un divertente scherzo alla madre. Molto probabilmente Carmelita riuscirà a incontrare proprio Emanuele, che abita a Milano, mentre sarà più difficile rivedere Giammauro, che lavora in ospedale.

Giammauro e Emanuele Berardi: chi sono i figli di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha avuto due figli da Mauro Berardi, noto produttore cinematografico con il quale ha avuto una storia a cavallo tra gli anni 80 e 90. Il primogenito Giammauro è nato nel 1986 ed è un medico affermato mentre Emanuele, classe 1988, lavora come fotografo e regista di videoclip.