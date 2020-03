Barbara d’Urso a ‘Live’: il pensiero per il figlio che opera in ospedale

Barbara d’Urso a ‘Live’: il pensiero per il figlio Giammauro che opera in ospedale

Barbara d’Urso stavolta ha ‘violato’ il patto con il figlio Giammauro (34 anni), riservandogli un caro pensiero. La conduttrice, che più volte ha dichiarato che con i suoi frutti d’amore (il secondo figlio è Emanuele, nato nel 1988 sempre dalla relazione durata dal 1982 al 1993 con Mauro Berardi) ha un accordo di riservatezza, non ha resistito e, in pieno dibattito Coronavirus a ‘Live’ (Canale 5), ha ricordato che “una persona a lei molto vicina” in questi giorni continua a operare in ospedale. A onor del vero, la conduttrice non ha espressamente nominato Giammauro (di professione chirurgo), ma non è passato inosservato che la dedica fosse per lui. Non c’è dubbio che il figlio, anche se in parte Barbara ha ‘tradito’ il patto, abbia apprezzato l’esternazione della madre.

Live, Barbara d’Urso, la dedica al figlio chirurgo

“Ho una persona molto vicina che lavora in ospedale. Gli ho chiesto se avesse sentito i flash mob che sono stati organizzati in queste ore ma mi ha detto che è impegnato in ospedale a operare”. Così Barbara d’Urso a ‘Live’. Come prima accennato, ricordiamo che la conduttrice è sempre riservatissima sui figli. A spiegare tale comportamento è stata la presentatrice stessa pochi giorni fa a Verissimo, quando Silvia Toffanin ha provato a saperne qualcosa di più su Giammauro ed Emanuele: “Sui miei figli sai che ho un accordo (di riservatezza, ndr). Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”.

Barbara d’Urso non si ferma

Negli ultimi giorni il Coronavirus, oltre ad aver messo in ginocchio l’Italia, sta mettendo alle corde la tv. Tantissimi i programmi saltati per contagi di redazione o esigenze di palinsesto. Rai e Mediaset hanno rivoluzionato i propri programmi. Chi resiste senza batter ciglio è Barbara d’Urso che continua ad andare in onda quotidianamente con Pomeriggio 5 e il giorno festivo con ‘Live’. Unica defezione Domenica Live, che questa settimana è stato cancellato.