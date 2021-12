Barbara d’Urso, ecco il nuovo show del 2022: Mediaset però la declassa

Barbara d’Urso tornerà in tv con Pomeriggio Cinque da gennaio 2022. Ma ci sarebbe un altro progetto in serbo per la nota conduttrice di Mediaset, ma non su Canale 5. Come fa sapere il giornalista Giuseppe Candella su Dagospia, sembra proprio che la presentatrice passerà nella prima serata di Italia 1. Dopo il ridimensionamento, si starebbe anche lavorando a una sua uscita da Pomeriggio Cinque.

E stesso discorso vale per Federica Panicucci con Mattino 5. Proprio la d’Urso, nei giorni scorsi, ha precisato il motivo per cui in queste settimane non c’è lei al timone del programma protagonista del pomeriggio di Canale 5. Ha svelato al pubblico che farà presto ritorno nelle case degli italiani con il nuovo anno, sempre a capo della trasmissione.

Dunque, sarà sempre lei a completare questa stagione di Pomeriggio Cinque. Sarebbe, però, in corso una trattativa che la vedrebbe al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Pare che Barbarella finirà nuovamente nel settore di intrattenimento nel 2022, ma questa volta nel prime time di Italia 1 e non più su Canale 5.

“Per lei uno show e una retrocessione su Italia1 dove condurrà una nuova edizione de La Pupa e il Secchione”

Un colpo basso per Barbarella? Indubbiamente non resterà a bocca asciutta, ma il suo 2022 potrebbe non essere su Canale 5. In questa nuova esperienza televisiva, la d’Urso starebbe già affrontando i primi problemi con la Mediaset, che riguarderebbero l’impostazione dello show.

Scendendo nel dettaglio, sono diverse le richieste che avrebbe già fatto: “Vorrebbe lo studio, la diretta, il ritorno della giuria e la presenza di nomi ‘vip’ in gara”. Riuscirà ad avere la meglio?

La Pupa e il Secchione punta su Barbara d’Urso dopo i rifiuti

Va precisato che non c’è ancora l’ufficialità sull’arrivo di Barbara ne La Pupa e il Secchione 2022. Mediaset si è messo alla ricerca del conduttore, dopo aver ricevuto dei ‘no’.

Sembra che Enrico Papi fosse stato uno dei primi nomi valutati per il programma di intrattenimento di Italia 1. Il presentatore, però, si sarebbe rifiutato di salirci al timone, in quanto propenso a restare su Canale 5.

Anche Piero Chiambretti avrebbe ‘declinato l’invito’, stando alle indiscrezioni. Non si conoscono, in questo caso, le ragioni del rifiuto. Qualche settimana fa, era spuntato fuori solo il nome di Andrea Pucci.