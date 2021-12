Mattino 5, Panicucci fuori? Lei dice il contrario in diretta, è giallo

Questa mattina Federica Panicucci ha lasciato alcuni telespettatori (e nostri lettori) di sasso congedandosi dal pubblico di Mattino 5 prima delle feste con dichiarazioni inaspettate. “Per quanto riguarda Mattino Cinque tornerò il 10 gennaio“ queste le parole della conduttrice, che hanno di fatto smentito quello che si diceva da giorni.

Già, perché eravamo rimasti in modo diverso con Federica Panicucci. Si era detto in maniera chiara e tonda che la conduttrice sarebbe tornata in studio a Cologno Monzese il prossimo 7 febbraio 2022. E non stiamo parlando di voci di corridoio, bensì di una precisa nota stampa ufficiale rilasciata da Mediaset.

Proprio per fare chiarezza una volta e per tutte sulle voci circolate di recente, la rete aveva diramato questa comunicazione ufficiale. Mediaset aveva specificato che la spalla della Panicucci, Francesco Vecchi, avrebbe condotto da solo il nuovo spazio Mattino Cinque News dal 13 dicembre al 4 febbraio. Si sarebbe trattato di un format diverso da quello più mainstream a cui siamo abituati, con informazioni flash su eventi di attualità e zero approfondimenti leggeri (leggasi: niente Grande Fratello Vip).

Mediaset, tuttavia, ha fatto dietrofront, per di più nel giro di una manciata di giorni appena. E non possiamo nemmeno pensare si sia trattata di una gaffe della conduttrice, visto e considerato che poco dopo la news è stata confermata anche da un tweet dal profilo ufficiali di Mattino 5.

Ma che fine farà, dunque, nei prossimi giorni Federica Panicucci? La presentatrice sarà impegnata, come anche anticipato in trasmissione, in due programmi di punta delle festività di Canale 5. Il primo è il Concerto di Natale in onda la notte della Vigilia su Canale 5 in scena dal’Auditorium della Conciliazione di Roma. Il secondo è il Concerto di Capodanno, in onda da Bari con la partecipazione di Al Bano Carrisi. Aggiornamenti, questi, che stonano molto con le ultime indiscrezioni circolate online secondo cui la Panicucci, come Barbara d’Urso, avrebbe potuto rischiare un pesante ridimensionamento da parte di Mediaset. Tutto è bene quel che finisce bene? Pare proprio di sì. La Panicucci potrà passare delle feste serene, seppur molto impegnative da un punto di vista lavorativo.