Barbara d’Urso e il fidanzato Zangrillo: giallo sulla love story, il retroscena

Che fine ha fatto il fidanzato di Barbara d’Urso Francesco Zangrillo? Pare che il 47enne sia scomparso dalla circolazione, tanto che i paparazzi non avrebbero più avuto modo di avvistarlo in compagnia della padrona di Pomeriggio Cinque. C’è dunque aria di crisi tra loro? A parlarne ci pensa Giuseppe Candela su Dagospia. Si legge che il broker assicurativo “è letteralmente scomparso dai radar”. La coppia è riuscita a trovare un modo per non farsi beccare dagli occhi indiscreti oppure c’è qualcosa che non va?

Effettivamente potrebbe esserci una crisi tra la d’Urso e il fidanzato Francesco, visto che non sono stati più pizzati insieme. L’ultima volta che Barbarella è stata fotografata in compagnia del broker dovrebbe risalire al mese di settembre. I paparazzi del settimanale Oggi li avevano beccati in un momento non così sereno. Infatti, erano uscite fuori le immagini che ritraevano Barbara e Francesco litigare. La conduttrice si trovava in piedi con un’espressione non felice.

Si era ipotizzato che la lite fosse stata causata dalla gelosia. Il tutto era accaduto in un ristorante di Brera, a Milano. Qui la coppia si trovava in compagnia di amici e colleghi di Mediaset. La serata pare poi sia andata avanti in modo sereno, anche se i due protagonisti hanno continuato a cenare separati, seduti distanti.

Le foto mostravano Zangrillo chiacchierare con una donna bionda, mentre Barbara d’Urso lanciava occhiate infuocate. A questo punto, sarebbe scattata la lite, durante la quale la conduttrice avrebbe rimproverato duramente il fidanzato. Quest’ultimo sarebbe poi uscito dal ristorante da solo, per andare via.

Tale discussione non si sarebbe conclusa nel locale. Da questo momento sarebbe nata una crisi tra Barbarella e il suo fidanzato? Potrebbe effettivamente essere andata così, visto che negli ultimi mesi non sono stati più beccati insieme dai paparazzi.

Nella serata di ieri, la d’Urso si è particolarmente divertita a una cena tra amici, dove era presenta anche la sua collega Mara Venier. Entrambe hanno condiviso sui loro rispettivi account social immagini e video in diretta.

Zia Mara e Barbarella hanno usato questa occasione per trascorrere un po’ di insieme e per ribadire in che rapporti sono attualmente. Hanno riso e scherzato insieme, parlando di amicizia.