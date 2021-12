Barbara d’Urso e Mara Venier, serata insieme tra balli e risate: “Ci amiamo”

La relazione tra Barbara D’Urso e Mara Venier è da tempo chiacchieratissima. Le due conduttrici storiche, la prima in forza a Canale 5 e la seconda alla Rai, negli anni si sono lanciate a vicenda parole e frecciatine al veleno che hanno dato l’impressione che le due fossero in cattivi rapporti. Nonostante le due abbiano sempre negato, l’opinione pubblica ha sempre insinuato il contrario. Secondo ciò che hanno condiviso sui social le due non solo non sarebbero in guerra tra loro, ma sarebbero addirittura grandi amiche.

Barbara D’Urso e Mara Venier amiche sui social

Durante la serata di lunedì 6 dicembre 2021, sia Barbara D’Urso che Mara Venier hanno riempito i rispettivi profili Instagram di foto e video in diretta relativi ad una cena alla quale entrambe hanno partecipato. Come ha scritto la napoletana si è trattato di una cena di Natale di “amici storici degli anni ’77 in su”. In questa occasione, come dimostrano le immagini, le due conduttrici si sono riunite ad amici di vecchia data. Insieme a loro si sono lasciate andare a momenti di convivialità e goliardia, tra drink e karaoke. Le due non hanno solo mangiato allo stesso tavolo: Barbarella e la Zia Mara hanno approfittato della serata per chiarire una volta per tutte in che rapporti sono.

Le due hanno condiviso dei video in cui ridono di gusto una accanto all’altra e si stringono affettuosamente. In più la D’Urso ha detto, riferendosi alla veneziana e mandando insieme a lei baci verso la camera, “Mi sa che ci amiamo!”. Non è finita qui: le due hanno anche condiviso un loro selfie abbinato ad un cuore e alla canzone “Amiche” di Paolo Vallesi, che recita: “Le amiche credono nell’amicizia e sono come te”.

Alla cena erano presenti moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Umberto Smaila, Jerry Calà (ex marito della Venier), Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Fausto Leali.

Barbara D’Urso e Mara Venier, pace fatta

A quanto pare quindi le due presentatrici hanno grande rispetto l’una verso l’altra, tanto da considerarsi “amiche”. La 64enne napoletana e la 71enne veneziana sono state a lungo in competizione a causa della concomitanza dei loro programmi domenicali, rispettivamente “Domenica Live” e “Domenica In”. Per questo motivo è stato praticamente inevitabile, per i media, metterle una contro l’altra. Lo scorso agosto 2021, inoltre, una dichiarazione della Venier sembrava nascondere del rancore nei confronti della presentatrice “stakanovista” di Mediaset. Strategia, acqua passata, semplice tregua o non ci sono mai stati veri problemi tra loro?