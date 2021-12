Barbara d’Urso ‘sparita’ perché ha il Covid? Parla la conduttrice

La nota presentatrice interviene per spiegare il motivo per cui non è più sul piccolo schermo: ma, nel farlo, ‘dimentica’ il nome della giornalista che la sta sostituendo

Barbara d’Urso parla della sua assenza a Pomeriggio Cinque in questi giorni. La conduttrice, solitamente impegnata a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nel pomeriggio, è in vacanza. Molti telespettatori si sono preoccupati per le sue condizioni di salute, temendo che la sua sostituzione fosse dovuta alla posività al Covid-19. In realtà, Mediaset ha deciso di sostituirla con Simona Branchetti per tutt’altro motivo.

Attraverso un video sulle Stories del suo profilo ufficiale di Instagram, ha messo le cose in chiaro, rassicurando così il pubblico che la segue. Ebbene la d’Urso non ha contratto il virus, come qualcuno aveva ipotizzato. Semplicemente, è assente nel suo salotto televisivo perché è in ferie. Barbara si sta godendo la sua famiglia, lontana dalle luci dei riflettori, mentre nel pomeriggio sta andando in onda Pomeriggio Cinque News.

“Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”

Così, ha assicurato di essere in buone condizioni di salute. Detto ciò, ha dato una chiara risposta a chi si chiede come mai in questi giorni non è al timone del programma Mediaset. Ha fatto notare che ormai da 14 anni la trasmissione “a un certo punto va in vacanza” e così anche lei. Non ne parla mai, in quanto si ritiene una persona molto riservata, ma ha una famiglia, ovvero i suoi fratelli, i due figli e la sua seconda mamma.

Pertanto “da 14 anni queste vacanze di Natale sono giustamente sacre”. La d’Urso ha spiegato a questo punto il motivo per cui Mediaset quest’anno ha deciso di continuare la messa in onda di Pomeriggio Cinque, nonostante la sua assenza: “Ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio”. Stessa cosa è accaduta con Mattino Cinque.

Proseguendo con il video, Barbara d’Urso sembra aver dimenticato il nome della Branchetti, colei che al momento la sta sostituendo. Infatti, non la cita.

“C’è Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista che vi tiene informati finché poi non arrivo io come sempre a gennaio col cuore”

Si è limitata a definire la Branchetti “una bravissima giornalista”, senza pronunciare il suo nome. Probabilmente questa dimenticanza sarà dovuta a una casualità. Detto ciò, ha assicurato che a gennaio tornerà nelle case degli italiani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Ha concluso il video, ribadendo che sta benissimo. “Vado dalle mie creature, Buon Natale”, ha così salutato i suoi quasi 3 milioni di follower.

Scendendo nel dettaglio, Barbara d’Urso dovrebbe tornare al timone di Pomeriggio Cinque con il nuovo anno, da lunedì 17 gennaio 2022. Nel frattempo, Mediaset starebbe pensando ad affidarle un programma nella prima serata di Italia 1. Come anticipa TvBlog, si tratterebbe de La Pupa e il Secchione. Su questo dettaglio, ancora però non è arrivata una conferma ufficiale.