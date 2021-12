Panicucci, quando torna a Mattino 5: mistero risolto, cos’è successo

Federica Panicucci tornerà a gennaio 2022 a Mattino 5 e non a febbraio. Da settimane il futuro della conduttrice su Canale 5 sembrava in bilico, poi il comunicato Mediaset ha chiarito tutto. L’azienda ha deciso di affidare i due programmi di infotainment a due giornalisti durante le festività natalizie. Per qualcuno è un esperimento per scoprire come sarebbero Mattino 5 e Pomeriggio 5 senza Federica Panicucci e Barbara d’Urso, ma per il momento il loro rientro è previsto.

Videonews aveva annunciato il ritorno della Panicucci a Mattino 5 per febbraio, precisamente sarebbe dovuta tornare in onda il 7. Dal 13 dicembre 2021 al 4 febbraio 2022 la conduzione sarebbe stata nelle mani di Francesco Vecchi, che è già uno dei volti della trasmissione. Nell’ultima puntata dell’anno però la Panicucci ha annunciato un’altra data per il ritorno: ha dato appuntamento a gennaio e questo ha dato vita a un mistero. Quale sarà la verità, allora? Il rientro è previsto a febbraio, come detto da Mediaset, oppure a gennaio, come sostenuto dalla diretta interessata?

Sembrava infatti che la Panicucci smentisse l’azienda per cui lavora e questo ha generato un po’ di caos agli occhi del pubblico. Visto che le due date non coincidono, Tv Blog si è fatto carico di indagare e ha svelato il mistero. La data del ritorno di Federica Panicucci a Mattino 5 è davvero il 10 gennaio, come ha annunciato lei. Dunque non ha sbagliato la conduttrice, ma pare ci siano stati dei cambiamenti all’ultimo minuto.

Il suo rientro era previsto per febbraio 2022 perché nel frattempo si sarebbe dedicata a un altro programma. La Panicucci era in corsa per la conduzione de La Pupa e il Secchione su Italia 1, in prima serata, ma a quanto pare tutto è sfumato. Per questo motivo Federica Panicucci tornerà a gennaio a Mattino 5 e non più a febbraio. Rientrerà prima perché non si è concretizzato l’altro impegno. Molto probabilmente al timone de La Pupa e il Secchione ci sarà proprio Barbara d’Urso, come vociferato nei giorni scorsi. E come lei stessa ha lasciato intendere parlando di reality a Pomeriggio 5. Naturalmente non sono da escludere ulteriori colpi di scena.