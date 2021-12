Barbara d’Urso vicina a un reality? Cosa si è fatta sfuggire: l’indizio

Barbara d’Urso condurrà un reality show, di nuovo? La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha lanciato un indizio sul suo futuro televisivo, non è chiaro se lo ha fatto volontariamente oppure le è sfuggito. L’occasione si è presentata nella puntata di oggi, lunedì 6 dicembre 2021, e precisamente nello spazio dedicato al GF Vip. Come sempre succede quando c’è la prima serata dedicata ai Vipponi di Alfonso Signorini, infatti, nel contenitore pomeridiano di Canale 5 si danno delle anticipazioni sugli argomenti della puntata. Ovviamente di chi si parlerà? Certo, di Alex Belli e Soleil Sorge.

Mentre la mamma di Soleil si è scagliata contro l’attore, i due continuano ad avere un’ottima visibilità nel reality grazie a questa soap opera – così viene definita da tutti, ormai -. Pochissimi credono alla spontaneità della probabile coppia e a tutto ciò che Alex ha dichiarato a Soleil. In realtà tutto sembra un copione studiato prima di entrare nella Casa e il pubblico lo pensa da ancor prima che Belli si dichiarasse innamorato di Soleil. Tra coloro che pensano che potrebbe essere tutto un copione c’è anche Enrica Bonaccorti, oggi ospite di Barbara.

“Spero che sia tutto finto”, ha detto la Bonaccorti riferendosi anche all’assurdità dell’attore che vuole tenere il piede in due scarpe, Soleil e Delia Duran. Sentendo la parola finto, Barbara ha preso la parola per difendere il Grande Fratello Vip. Quindi ha spiegato che nei reality show non esistono copioni e non ci sono finzioni, almeno da parte degli autori e dei conduttori. A questo discorso ha aggiunto le seguenti parole:

“Lo dico anche a nome di Alfonso Signorini visto che anche io per tanto tempo, e forse di nuovo, facciamo questo lavoro”

Quel “forse di nuovo” non poteva passare inosservato ed è questo l’indizio su Barbara d’Urso vicina a un reality. Potrebbe essere una conferma indiretta alle voci su La Pupa e il Secchione? Oppure ha tenuto in vita un possibile ritorno del Grande Fratello Nip, sebbene non se ne parli da anni? L’Isola dei Famosi è da escludere, data la conferma di Ilary Blasi. Qualsiasi sia il motivo, è chiaro che qualcosa bolle in pentola. A proposito di Alex e Soleil, comunque, va chiarito che chi parla di copione non accusa il reality ma solo i diretti interessati, Delia compresa. Questo perché ancor prima che iniziasse il GF Vip 6 si è vociferato di cene – dove era presente anche Sophie Codegoni – in cui si studiavano ruoli e copioni per essere al centro dell’attenzione.