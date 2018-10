Barbara d’Urso a Domenica Live: prima piange e poi tira una frecciatina a Mara

Domenica Live 7 ottobre 2018: la frecciatina di Barbara d’Urso a Mara Venier e Domenica In

Quella del 7 ottobre è stata un’altra Domenica Live impegnativa per Barbara d’Urso. La conduttrice ha affrontato diversi temi, tra cui la morte del figlio di Lory Del Santo. E davanti al racconto di Marco Cucolo, fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip, la napoletana non è riuscita a non emozionarsi. Barbarella si è commossa e si è asciugata le lacrime in diretta tv, provata dalla scomparsa di Loren, che si è sucidato a causa dell’anedonia. Ma tra confidenze e lacrime, c’è stato spazio pure per tirare qualche frecciatina al competitor, ovvero alla Domenica In dell’amica – o forse bisogna dire ex? – Mara Venier.

Continua lo scontro tra Barbara d’Urso e Mara Venier

Durante i saluti finali Barbara d’Urso ha ringraziato il pubblico per gli ascolti avuti con Domenica Live e ha annunciato che grazie a questi risultati ha ottenuto altre tre pubblicità per il suo programma. Un vanto per la dottoressa Giò, che lavora in una tv commerciale. Poi la sciabolata a Mara Venier e la sua Domenica In: “Perché noi siamo la domenica autentica, quella originale”. Parole che arrivano poche ore dopo la stoccata di zia Mara: anche la veneziana non ha risparmiato nella sua trasmissione accenni al competitor.

Barbara d’Urso e Mara Venier non sono più amiche?

Insomma Mara e Barbara non sono più amiche? Nella diatriba si è intromesso Nicola, il marito della Venier, che ha stuzzicato la d’Urso su Instagram. E pensare che, come raccontato dalla conduttrice Mediaset, è stata la stessa Barbara a spingere Mara a tornare a Domenica In. Come finirà tra le due?