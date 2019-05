Barbara d’Urso, piovono critiche per il caso Serena Rutelli: “Lascia perplessi”

Grande Fratello, Serena Rutelli riceve una lettera dalla sua madre biologica: i commenti

Serena Rutelli ha ricevuto e letto la lettera della sua madre biologica nella puntata del Grande Fratello 2019 di lunedì scorso. Il momento è stato molto emozionante e toccante, la storia di Serena Rutelli ha colpito il pubblico. Anche su Twitter gli spettatori hanno commentato tutto con molto tatto, senza fare ironia o prese in giro. Questo nonostante il fatto che solitamente si commenta il reality show come un programma divertente e spensierato, ma ha confermato di saper regalare anche momenti diversi. Nonostante tutte le note positive, ci sono state delle critiche mosse probabilmente a Barbara d’Urso oppure agli autori del Grande Fratello. Come ogni settimana, a Tv Talk c’è stata un’analisi del reality show di Canale 5 così come di programmi della settimana.

Tv Talk, critiche al Grande Fratello per il caso Serena Rutelli

Il momento di Serena ha colpito tutti, infatti su Rai 3 c’era anche Diego Passoni ospite e si è commosso. Eppure, un’altra ospite non era d’accordo con tutto quanto è successo. Stiamo parlando di suor Paola che, dopo una dura critica a Suor Cristina a Ballando, è anche intervenuta sul caso della madre naturale di Serena Rutelli. Ecco cosa ha detto: “Sai che io vivo in una casa famiglia, ho tante di queste ragazze. La cosa importante è che venga chiesto dalla ragazza, non che uno si mette in testa di fare un programma e cercare la madre. Deve essere un desiderio della ragazza. Lascia un po’ perplessi tutti”. Insomma, dal suo punto di vista, Serena avrebbe dovuto decidere di conoscere e cercare la sua madre biologica e non qualcun altro per lei. In effetti, nonostante lunedì lei abbia deciso di non saperne nulla, in settimana Serena è entrata in crisi pensando alla madre che l’ha abbandonata.

Gf 16, critiche a Barbara d’Urso per la lettera della madre naturale di Serena Rutelli

Barbara d’Urso risponderà a queste parole? Probabilmente no, anche perché ha spiegato già in puntata come sono andate le cose. Pare infatti sia stata la madre biologica di Serena a mettersi in contatto con Barbara e il Grande Fratello, tramite una persona che la assiste. A Tv Talk, in cui non sono mancati attacchi ai giudici di The Voice, molti si sono complimentati con il pubblico del Gf 16 per come è stato affrontato il tema sui social.