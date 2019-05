Suor Cristina a Ballando continua a far discutere: “Vada tra la gente”

Ballando con le stelle, Suor Cristina continua a far discutere

Suor Cristina a Ballando con le stelle continua a far discutere. La sua presenza nel programma di Milly Carlucci raccoglie consensi ma anche critiche. C’è chi appoggia la scelta di prendere pare a un programma come quello di Rai 1 e a un programma televisivo in generale. E c’è chi invece avrebbe fatto scelte diverse al suo posto. Se ne è parlato a Tv Talk oggi pomeriggio. Nella trasmissione di Rai 3 sono andate in onda le immagini di alcune puntate di Ballando 2019 in cui si affrontavano le critiche a Suor Cristina Scuccia, soprattutto sui social network. Dopo i vari spezzoni presi dal programma, la conversazione è proseguita in studio a Tv Talk e con una ospite d’eccezione, ovvero suor Paola.

Suor Cristina a Ballando con le stelle, arriva il commento di suor Paola

Suor Paola è diventata famosa per la sua passione calcistica e l’amore per la Lazio. Anche lei quindi ha vissuto gli ambienti televisivi, per questo ha detto di comprendere lo stato d’animo di Suor Cristina. Quest’ultima, infatti, ha detto che se non dovesse andare bene il modo in cui affronta la gara potrebbe tranquillamente tornare a casa. Suor Paola ha spiegato: “Quando io ho iniziato ad andare a Quelli che il calcio, hanno fatto la stessa cosa. Sai cosa ho fatto io? Mi sono messa in crisi. Ho detto al Signore o mi dai un segnale o io mi ritiro. E il segnale è arrivato”. Poi ha raccontato di un ragazzino che voleva fare un gesto estremo, a causa di una malattia, e che lei ha convinto a non fare più. Poco dopo, però, è arrivata la critica a Suor Cristina.

Ballando con le stelle, Suor Cristina ancora sotto attacco

La discussione è proseguita sulla presenza adeguata o meno della suora a Ballando con le stelle, di cui si è già parlato qualche settimana fa. Qualcuno ha detto che la sua presenza è positiva anche per avvicinare le persone alla religione, ma a questo punto suor Paola ha detto: “Bisogna andare in mezzo alla gente però, non in uno studio. Devi andare nelle piazze a dire ai ragazzi vieni a ballare con me. So che la televisione è diversa, ci sono stata. Allo stadio c’era qualcuno che non aveva mai visto una suora”. Nella stessa puntata di Tv Talk, inoltre, è arrivato un duro attacco ai giudici di The Voice 2019.