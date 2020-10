Barbara d’Urso, gli auguri a Mara Venier in diretta a Pomeriggio 5: video

Oggi è il compleanno di Mara Venier e non sono mancati gli auguri di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Sulle due ci sono sempre state voci di rivalità e di guerre in corso, soprattutto da quando hanno iniziato a scontrarsi la domenica pomeriggio. Quando Mara è tornata in casa Rai, infatti, e ha dato vita a una nuovo capitolo della sua storia con Domenica In, è arrivata la battuta d’arresto di Domenica Live della d’Urso. La sfida agli ascolti ha iniziato man mano a premiare sempre di più la domenica di zia Mara, tanto è vero che Domenica Live è stata ridimensionata e non va più in onda dopo pranzo ma nello stesso orario di Pomeriggio 5. Quando Domenica In è giunta al termine, fanno notare i più maliziosi. Dietro questa scelta non c’è solo la sfida con la Venier comunque, perché Barbara ha portato in tv anche Live Non è la d’Urso e ha dovuto dividersi tra i suoi tre programmi.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e gli auguri di buon compleanno a Mara Venier

Tutto questo però è servito ad alimentare i pettegolezzi sul rapporto tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Spesso ci sono state frecciatine tra le due, così come altre volte invece ci sono stati segnali di un clima distensivo e sereno. Il pubblico però ha sempre notato una certa tensione tra le due conduttrici, nonostante la stessa Barbara abbia smentito tempo fa di aver litigato con Mara. E come nuova prova del fatto che tra le due non ci sia maretta sono arrivati gli auguri di Barbara a Mara in diretta a Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi, 20 ottobre 2020, Barbara in chiusura ha fatto i suoi auguri di buon compleanno alla Venier, che oggi spegne 70 candeline. Lo ha fatto mostrando una foto in cui lei e l’altra si gustano un bel caffè insieme, insomma un… caffeuccio!

Mara Venier compie gli anni, Barbara d’Urso le fa gli auguri così

E infatti la d’Urso ha detto: “Oggi il caffeuccio lo prendo con Mara Venier. Mara oggi compie 70 anni. Sei una gnocca, lo sai! Un bacio grande”. Lo scatto che le ritrae insieme deve essere recente, ma in merito la conduttrice di Pomeriggio 5 non ha proferito parola. Non ha detto quindi se la foto è stata scattata ai tempi in cui Mara lavorava a Mediaset o dopo. Un dettaglio che forse i più curiosi vorrebbero conoscere.