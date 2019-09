Barbara d’Urso difende Mara Venier a Domenica Live

Domenica Live: Barbara d’Urso difende a spada tratta Mara Venier

Barbara d’Urso e Mara Venier continuano a volersi bene. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live la conduttrice Mediaset ha menzionato la collega veneziana durante l’intervista a Javier Rigau, l’ex marito spagnolo di Gina Lollobrigida. Quest’ultima è stata ospite della zia Mara proprio la scorsa settimana e Barbarella ha mandato in onda alcuni spezzoni di quella intervista. Non solo: la d’Urso ha addirittura inviato pubblicamente un bacio a Mara. E quando Rigau ha lanciato qualche frecciatina alla Venier Barbarella non è rimasta in silenzio. La dottoressa Giò ha impuntato i piedi e ha difeso a spada tratta la sua amica e il suo lavoro.

Barbara d’Urso a Domenica Live: “Mando un bacio a Mara”

“Mando un bacio a Mara”, ha detto Barbara d’Urso durante la puntata di Domenica Live di domenica 29 settembre. La presentatrice 62enne ha trasmesso nel suo salotto alcune parti dell’intervista che la Venier ha realizzato a Gina Lollobrigida a Domenica In. E quando Javier Rigau ha messo in discussione il lavoro della veneziana, la d’Urso non si è lasciata intimidire: “Mara è una grande professionista e ha fatto un ottimo lavoro”. Parole di stima ed elogio che non sono passate inosservate sul web, dove i telespettatori si sono complimentati per il comportamento di Barbarella.

Le ultime dichiarazioni di Mara Venier su Barbara d’Urso

In una recente intervista Mara Venier ci ha tenuto a precisare che non c’è stato alcun litigio con Barbara d’Urso dovuto ai loro programmi domenicali. “L’ho incontrata in treno recentemente, ci siamo abbracciate. Come abbiamo sempre fatto da 20 anni a questa parte. La competizione non ha lasciato segno. Eravamo amiche e siamo amiche”, ha assicurato la padrona di casa di Domenica In.