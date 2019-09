Barbara d’Urso fa chiarezza: “Lite con Mara Venier? Ecco la verità”

Barbara d’Urso: tutta la verità sulla sfida con Mara Venier, la conduttrice fa chiarezza

La scorsa stagione televisiva si è aperta con uno scontro tra titani, ossia quello domenicale tra il ritorno di Mara Venier a Domenica In e il sempre seguito Domenica Live con Barbara d’Urso. Giornali e siti di gossip per mesi hanno spinto su una sfida davvero accesa tra le due e non solo in termini di ascolto. Ora la “stacanovista” di Canale 5 dice la sua verità ad un’intervista a Corriere.it, spiegando una volta per tutte cosa è successo realmente tra lei e la zia Mara. Secondo quanto racconta la d’Urso non ci sarebbe stata nessuna lite con Mara Venier e il gossip è stato creato appositamente.

Barbara d’Urso e Mara Venier: la lite è avvenuta?

“Mi fa piacere spiegarmi una volta per tutte“, esordisce Barbara d’Urso al Corriere della Sera, “Io e Mara NON abbiamo mai litigato. Siamo due donne mature e intelligenti e quello che è uscito è tutto montato ad arte“. Dunque nessun litigio tra le due regine incontrastate della domenica pomeriggio, i loro programmi si contendono gli ascolti ma tra le conduttrici non ci sarebbe sangue amaro. Inoltre, la d’Urso spiega anche il motivo per cui (la scorsa stagione tv) aveva chiesto il cambiamento di orario per la sua Domenica Live: “Ho chiesto che la domenica avesse la stessa fascia oraria di Pomeriggio 5, volendo evitare che la gente abbia la nausea nel vedermi sempre in tv“.

Incidente Barbara d’Urso: “Potevo morire“

Un brutto incidente ha messo in pericolo la vita di Barbara d’Urso. A parlarne è stata proprio lei sui social, spiegando di indossare un collare a causa di una caduta rovinosa. “Sono stata fortunata: mi è caduta una lastra di cristallo tra l’orecchio e la mandibola, potevo morirci. Ma guardo il bello: sono viva e felicissima“, spiega ancora nell’intervista. Barbara ora è pronta a tornare in tv a pieno ritmo, dopo il ritorno di Pomeriggio 5, domenica 15 settembre tornerà in prima serata anche Live-Non è la d’Urso e la domenica successiva Domenica Live.