Barbara d’Urso incidente, la conduttrice col collare: “Caduta pericolosa”

Incidente per Barbara d’Urso, la conduttrice indossa un collare e spiega tutto su Instagram

Barbara d’Urso ha avuto un incidente, la foto della caduta che oggi ha fatto il giro del Web era del tutto vera. La conduttrice di Pomeriggio 5 è intervenuta stasera sulla news che la riguarda e ha raccontato in prima persona cosa le è successo. Carmelita avrebbe preferito non divulgare la notizia dell’incidente, ma qualcuno ha fatto in tempo a scattarle una foto e passarla poi a Trash Italiano, che l’ha divulgata nelle ultime ore. Visto che ormai tutto era venuto a galla, Barbara d’Urso ha postato dei video su Instagram e ha raccontato cosa le è successo, per filo e per segno. E ha anche colto l’occasione per chiarire alcune voci sul suo conto! Pare infatti che qualcuno si sia divertito a dire che la conduttrice soffre di artrosi e di osteoporosi, ma lei ha chiarito che i medicinali che prende sono dovuti appunto alla caduta e non ad altro. Ma torniamo all’incidente.

Barbara d’Urso incidente, il racconto della caduta: “Sono scivolata in maniera molto pericolosa”

Nei video si vede Barbara d’Urso col collare, ma ha voluto subito precisare che sta bene. E poi ha spiegato: “Questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa, che io volevo evitare si sapesse. […] Ve la racconto. Non mi ricordo, forse una settimana fa, ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata, sono caduta in maniera molto pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui”, e con una mano ha indicato il lato della testa. La caduta non ha avuto delle conseguenze da niente, comunque. Barbara infatti ha raccontato: “Le conseguenze sono state particolari, per molto tempo ho avuto l’insensibilità al braccio, alla mano. La cosa che mi ha insegnato che nella vita capita tutto in un minuto e va vissuta con gioia”.

Barbara d’Urso torna in tv dopo l’incidente: nessuno stop

Per riuscire a mantenere il riserbo sull’accaduto aveva anche studiato degli escamotage. Per esempio nei promo pubblicitari non indossava il collare, oppure ancora ha scattato le foto di spalle, forse per nascondere il lato in cui ha ricevuto il colpo della lastra. Ha ringraziato anche i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei e soprattutto perché lo hanno fatto con totale discrezione. Dubbi sul suo ritorno in televisione? Non abbiatene, perché lunedì Barbara d’Urso tornerà su Canale 5.