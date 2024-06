Barbara D’Urso. Arriva la conferma: tornerà in tv. Ecco dove (video)

Con l’arrivo dell’estate si delineano i palinsesti di quella che sarà la prossima stagione televisiva. Tra i tanti volti che il pubblico potrà vedere sullo schermo, si è parlato ampiamente di Barbara D’Urso. La presentatrice era stata “sfrattata” da Mediaset lo scorso anno. Da allora, numerosi sono stati i rumors sui suoi prossimi progetti. Ora, è la diretta interessata a parlare. Nella cornice della festa del Trapani Calcio, in diretta su TeleSud, “Barbarella” ha anticipato alcuni dettagli sul suo futuro professionale. Vediamoli.

Sembra ormai passata un’era dall’ultima puntata di Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D’Urso. Da allora la presentatrice, non gradita da Pier Silvio Berlusconi, è stata allontanata da Mediaset, ritrovandosi, di fatto, senza lavoro. Allo stesso tempo però, Barbara era legata dai vincoli contrattuali all’azienda. Per questo, fino ad ora, non l’abbiamo mai vista “all’opera” su altre reti. Finalmente ora, la pausa è finita.

La conduttrice si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Sembra proprio che presto vedremo il suo ritorno ufficiale in tv, da protagonista. Lo ricordiamo, in realtà la D’Urso non era del tutto sparita dagli schermi degli italiani. Nel corso di quest’anno infatti, il pubblico ha potuto vederla, anche se solo in un’occasione. Stiamo parlando dell’intervista da Mara Venier a Domenica In.

Già lì erano nati numerosi rumors che vedevano la presentatrice sempre più vicina a un accordo con la Rai. Dopo la smentita – che si aggiunge a quella data dai vertici Discovery a chi sperava di vedere “Barbarella” sul Nove – non avevamo più avuto altre notizie.

Ora, l’ultima dichiarazione arriva dalla stessa conduttrice. In occasione dell’evento di chiusura di stagione del Trapani Calcio, in onda sulla rete locale TeleSud, Barbara D’Urso ha rivelato qualcosa circa i suoi progetti futuri.

Incalzata da Francesco Facchinetti – co-conduttore della serata – Barbara ha confermato che tornerà in televisione molto presto. Quando il collega le ha poi chiesto ulteriori dettagli, la presentatrice ha cercato di mantenere il riserbo, svelando però che sarà impegnata in un progetto su un’emittente diversa da quella in cui eravamo abituati a vederla:

Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando, che non è quello di prima

La D’urso non si è lasciata andare ad altri commenti, non rispondendo a un’altra domanda di Facchinetti, che chiedeva se stesse parlando di Rai Uno. In ogni caso, oltre che alle principali reti, ascoltando tale dichiarazione noi ci domandiamo invece se Barbara stia seriamente pensando alla proposta del patron di TeleSud, arrivata solo pochi giorni fa.