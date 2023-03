Colpo di scena a Domenica In. Nel corso dell’intervista di Mara Venier a Gabriella Labate, moglie del cantante Raf, a un certo punto è spuntata a gran sorpresa Barbara d’Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e un’amica della Labate ed ha inviato un zuccheroso videomessaggio svelando dei curiosi dettagli sul rapporto intrattenuto con Gabriella. A colpire però il fatto che abbia deciso di partecipare con un contributo al programma della tv di stato. Infatti buona parte del pubblico è rimasto basito nel vederla apparire, come testimoniato da diversi commenti social. Il motivo è semplice: con Mara Venier ci sono state diverse punzecchiature in passato e nessuno si aspettava di vedere la d’Urso in video a Domenica In.

Che cosa accadde tra le due presentatrici? Per un paio d’anni Domenica In si è scontrata con Domenica Live (il talk di Canale Cinque è poi stato archiviato da Mediaset che ha puntato sul tandem Amici-Verissimo). E in quel periodo Barbara d’Urso ha realizzato una serie di post trionfanti relativi agli ascolti del suo show. I famosi “picchi di share”. Per farla breve, a livello social, Barbarella ha più volte lasciato intendere di ottenere dati entusiasmanti e di essere leader di fascia. In realtà Mara Venier l’ha spesso battuta (e non a caso Domenica Live è stato chiuso, Domenica In invece gode tutt’oggi di ottima salute).

In tutto ciò, la ‘Zia’ ha piazzato dei like su qualche commento che sbertucciava la collega. Insomma qualche frecciata c’è stata. Per questo l’apparizione odierna a Domenica In di ‘Barbarella’ ha lasciato molti utenti di sasso. Ci si aspettava che intervenisse chiunque ma certo non la d’Urso. E invece…

Domenica In, il videomessaggio a sorpresa di Barbara d’Urso

“Ora c’è un messaggio molto forte per te”, ha detto la ‘Zia’ a Gabriella Labate. Quindi è stata lanciata la clip registrata di Barbara d’Urso che ha avuto parole al miele per l’amica che ha apprezzato il gesto della donna campana:

“Non riesco a smettere di ridere per registrare questo videomessaggio. Perché sto pensando a che cosa penserai quando mi vedrai là, a Domenica In, da Mara. Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no. E poi sai quanto ci amiamo. Spiega a Mara perché sono in pigiama, raccontale anche della nostra farfalla, quella che ti segue ovunque, spiegale perché ci chiamiamo ‘Ciupella’. Forse la gente non sa che tu sei pazzesca, con un cuore grande così. Sei mamma Roma, figlia Roma, sorella Roma, nonna Roma. Tu sei, ci sei sempre. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. Ogni tanto prendo il treno, adesso verrai da me a vedermi a teatro a Bologna così dormiremo insieme con i nostri pigiami e ci racconteremo. Sei una moglie pazzesca, Raf lo sa molto bene. Sei una mamma incredibile e sai che lo penso. Ce l’ho fatta, hai visto?”.

Barbara D’Urso ha poi rivolto parole di affetto a Mara Venier, segno che tra le due conduttrici, casomai ci fossero state, le frizioni sono state definitivamente archiviate e dimenticate: “Mara, mi mancano le serate io e te in calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso. Ciao ciupa, i love you”.