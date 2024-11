Ballando, festa Palali: chi assente. Confronto tra Lando e Martinelli

Nella prima parte della puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è commentata l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Nello specifico Caterina Balivo ha ospitato in studio una delle coppie in gara, precisamente quella composta da Furkan Palali ed Erica Martinelli. L’attore di Terra Amara ha rivelato di aver festeggiato recentemente il proprio compleanno ed uno dei volti del programma era assente! Poco dopo la sua ballerina ha avuto un confronto con Lucrezia Lando, la quale l’aveva accusata di aver preso spunto da una sua coreografia per uno dei balli presentati sulla pista del dancing show. Scopriamo meglio cosa è accaduto.

La festa di Furkan Palali

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Come ogni lunedì anche questa volta si è commentata l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. La conduttrice ha invitato in studio una delle coppie in gara quest’edizione, precisamente quella composta da Furkan Palali ed Erica Martinelli. I due hanno parlato del loro percorso all’interno del programma e della recente festa organizzata in occasione del compleanno dell’attore di Terra Amara. Nel parlare del suo rapporto con Rossella Erra, tribuna del popolo, sono state difatti mostrate delle foto della serata in cui era presente appunto Erra.

Le immagini hanno portato la conduttrice a fare qualche domanda in più sulla cena e a quel punto è venuto fuori che fosse il compleanno di Furkan. Caterina non ha potuto fare a meno di chiedere chi fosse stato invitato oltre Rossella ed Erica. Quest’ultima ha immediatamente precisato come si trattasse di una festa a sorpresa e fossero stati invitati tutti. Balivo ha chiesto quindi a Guillermo Mariotto, ospite fisso il lunedì per commentare Ballando Con Le Stelle, se fosse stato invitato anche lui. Il giudice ha preferito non commentare ma limitarsi a bere il suo caffè.

Il confronto tra Lucrezia Lando ed Erica Martinelli

In studio questo pomeriggio era presente anche la coppia composta da Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, altri ospiti fissi del lunedì pomeriggio. Proprio l’ex maestra di Ballando Con Le Stelle qualche settimana fa si era abbandonata ad un commento nei confronti di Erica Martinelli che aveva scatenato una sua immediata reazione. Nello specifico Lucrezia l’aveva accusata di aver copiato una sua vecchia coreografia, portando la ballerina a commentare ironicamente le sue parole con una storia sui social.

Rossella Erra, presente a sua volta in studio, ha evidenziato come le due non si fossero salutate dietro le quinte. A quel punto Lucrezia ha immediatamente specificato come non si fosse presentata nemmeno con Furkan perché erano entrati subito in studio. Erra le ha però fatto notare come la sua collega fosse Erica, portando Lando a rispondere come la ballerina sia arrivata a Ballando Con Le Stelle soltanto quest’anno che lei è andata via. A quel punto Caterina Balivo ha ricordato il precedente tra le due, sperando probabilmente in un chiarimento.

La prima a parlare è stata Erica:

Ci ricordiamo di questa cosa ma diciamo che sono passate varie settimane e io ho soltanto risposto per il semplice fatto che comunque sia è stato detto che avevamo copiato una coreografia mentre in realtà non era così quindi ho comparato tutte e due le coreografie e ho fatto semplicemente vedere che non era vero.

A quel punto Lando ha nuovamente ribadito che si riferiva alla presa e non alla coreografia. Ha poi aggiunto di non aver risposto alla storia di Martinelli perché non la trovava una cosa così eclatante. A porre fine alla polemica è stato Simone Di Pasquale, il quale ha sottolineato il grande lavoro che sta facendo Erica con Furkan.