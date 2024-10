Lando su Martinelli e Zilli, ritratta tutto da Balivo: Di Vaira la stronca

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio si è commentata l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Tra gli ospiti in studio è stata chiamata anche l’ex ballerina del programma Lucrezia Lando. Quest’ultima si era precedentemente abbandonata ad alcune dichiarazioni nei confronti di Erica Martinelli e Nina Zilli, scatenando una loro reazione. Proprio a riguardo c’è stata un’accesa discussione con Sara Di Vaira, altro volto storico dello show condotto da Milly Carlucci. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Come di consueto anche oggi come ogni lunedì nella prima parte de La Volta Buona si è commentata la puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato scorso. Tra gli ospiti in studio c’era anche l’ex maestra del programma Lucrezia Lando. Quest’ultima si è recentemente trovata al centro delle polemiche a causa di alcune sue dichiarazioni nei confronti della ballerina Erica Martinelli e della concorrente Nina Zilli, le quali hanno scatenato un’immediata reazione da parte delle dirette interesse. Lando aveva difatti affermato lo scorso lunedì a La Volta Buona che Martinelli e Furkan Palali avevano copiato una sua coreografia. Prima, invece, aveva sostenuto che Zilli sapesse già ballare.

In seguito alla risposta delle dirette interessate e al polverone generato dalle sue dichiarazioni, Lucrezia ha tentato di rimediare e spiegare il reale significato delle sue parole, a sua detta travisate. Si è difatti rimangiata quanto detto su Martinelli, affermando di non aver mai dichiarato che l’avevano copiata ed aggiungendo che secondo lei Palali aveva avuto un miglioramento. A quel punto è intervenuta nella discussione Sara Di Vaira, la quale ha attaccato Lando sottolineando come avrebbe dovuto evitare di abbandonarsi a certe affermazioni.

Queste le sue parole verso Lucrezia:

Da lei che ha fatto la trasmissione ci possiamo anche aspettare un commento. Sicuramente io non attaccherei i maestri o farei dei paragoni, perché comunque ci sei passata e sai benissimo che ognuno di noi si ispira ad altre coreografie passate, ad altri coreografi, artisti. Secondo me potevi evitare di fare il confronto diretto proprio con Erica.

Lando si è sentita punta nel vivo e a quel punto ha ribadito di non aver detto né scritto niente, affermando di aver solo detto che la ballerina aveva fatto una presa già fatta da lei con Tano che lei reputava troppo difficile a quel punto del percorso e che, secondo lei, aveva rovinato la coreografia.

Sara ha prontamente replicato:

Ma quale presa? L’angelo l’hanno già fatta in cinque in tre puntate!

Poco dopo si è parlato anche di alcune affermazioni fatte dall’ex ballerina di Ballando Con Le Stelle verso Nina Zilli. Lando ha difatti sostenuto che la concorrente sapesse già ballare perché, essendo una cantante, aveva già un orecchio musicale. A quel punto Di Vaira è intervenuta anche su questo punto, schierandosi dalla parte di Zilli.

Queste le sue parole a Lucrezia:

Arisa è stata bravissima, non ha vinto perché era cantante.

Lando ha continuato a sostenere la sua tesi, sottolineando come coloro già abituati a stare su un palco fossero avvantaggiati. A quel punto Caterina Balivo ha cercato di sedare la situazione cambiando argomento ed introducendo un’altra concorrente, Bianca Guaccero.