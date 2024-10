Ballando, Lando accusa ‘ballo copiato’: replica piccata di Martinelli

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda ieri pomeriggio su Rai 1 nella prima parte Caterina Balivo ha commentato insieme ad alcuni ospiti l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Tra questi c’erano anche l’ex maestra del programma, Lucrezia Lando, in compagnia del suo attuale fidanzato e compagno di ballo nell’ultima edizione del dancing show a cui ha partecipato, Lorenzo Tano. La ballerina, nel corso della discussione, ha accusato l’insegnante Erica Martinelli ed il suo allievo Furkan Palali di aver preso ispirazione per la loro coreografia di sabato guardando dei suoi vecchi video. La replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare. Scopriamo meglio che cosa ha detto e cosa è successo.

L’accusa di copia e la replica di Erica Martinelli

La prima parte della puntata de La Volta Buona di ieri, intitolata La Volta Magazine, è stata interamente dedicata al commento dell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Caterina Balivo ha invitato in studio diversi personaggi legati al programma, tra cui l’ex maestra Lucrezia Lando che quest’anno non fa più parte del cast dei ballerini. Nel parlare delle varie performance, Lando ha accusato neppure troppo velatamente una nuova insegnante di aver copiato una sua vecchia coreografia. Sebbene non avesse fatto nomi, poco dopo ci ha pensato la Rai a fare la comparazione con il ballo eseguito da Furkan Palali ed Erica Martinelli.

Di seguito quanto detto da Lucrezia Lando a La Volta Buona:

Cosa ne penso? Beh, che si sono guardate le nostre coreografie! E sono molto felice del fatto che una professionista nuova, è andata a visionare la nostra coreografia per prendere spunto. Certo, il risultato non è stato il massimo… Però, secondo me, quando tu guardi una cosa non è detto che sia semplice. Questo è un consiglio che voglio dare alla coppia, vedi!

Il commento dell’ex maestra non ha tardato ad arrivare anche alle orecchie della diretta interessata. Erica Martinelli ha quindi voluto rispondere all’accusa mossa da Lucrezia Lando attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. L’insegnante di Ballando Con Le Stelle ha condiviso le due coreografie una dietro l’altra, mettendole a confronto e commentando con la didascalia: “Sì, effettivamente la coreografia è identica, abbiamo copiato tutto”. A questo ha aggiunto poi delle emoji con la faccina che ride.

Qui di seguito la storia pubblicata da Martinelli sul social:

La polemica con Nina Zilli

Non è la prima polemica che vede protagonista Lucrezia Lando. Già in passato, difatti, l’ex volto di Ballando Con Le Stelle si è resa protagonista di un botta e risposta con la cantante Nina Zilli che aveva accusato di saper già ballare, venendo successivamente smentita dalla diretta interessata.