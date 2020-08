Ballando con le stelle pubblico e televoto: anticipazioni e conferme 

Pubblico e televoto di Ballando con le stelle non saranno più quelli di una volta. Un’edizione che porterà una carrellata di novità dettate dalla necessità di contenere il più possibile il rischio di contrarre il Coronavirus. Tutti i concorrenti e i ballerini dovranno rispettare scrupolosamente le norme anti-covid, per questo l’inizio della messa in onda del reality show è stato slittato. Ora, però, i tempi sono maturi: Milly Carlucci è pronta a tornare in Tv col suo programma, che vedrà sfidarsi a passi di danza numerosi Vip (personaggi famosi veri), che riusciranno senza dubbio a catalizzare su di loro l’attenzione dei telespettatori. Si pretende tanto da quest’edizione di Ballando e la Carlucci è sempre brava ad alzare l’asticella, senza mai offrire ai telespettatori un programma mediocre: la longevità della sua trasmissione e gli ascolti sempre ottimi l’hanno consacrato tra gli show più interessanti del panorama televisivo degli ultimi decenni.

Pubblico e famiglie Ballando con le stelle: la Rai stoppa la proposta

Sono state svelate le coppie di Ballando con le stelle (e ovviamente non sono mancati i colpi di scena), ora invece Tvblog.it dà la conferma che non ci sarà il pubblico in studio e nemmeno le famiglie dei concorrenti. Solo questi ultimi saranno presenti. Sempre in coppia con i propri ballerini professionisti. Qualche tempo fa, si era parlato della possibilità di coinvolgere delle famiglie per rendere più animato lo studio, ma sembra proprio che la Rai, per non correre rischi ed evitare la chiusa prematura della nuova edizione, abbia deciso di bloccare questa proposta. Sono state prese anche tutte le misure per evitare il contagio durante le varie esibizioni.

Il televoto di Ballando con le stelle non ci sarà: ecco come si voterà questa volta

Bubinoblog, invece, ha confermato che non ci sarà il televoto, come si era vociferato tempo addietro. I telespettatori potranno esprimere la propria preferenza attraverso Facebook, Twitter e Instagram. Stessa cosa potrebbe valere per Il Cantante Mascherato, altro show di successo condotto da Milly Carlucci: dopo la conferma della nuova edizione, sono emerse delle nuove anticipazioni che ci permettono di capire qualcosa in più. Cos’altro scopriremo sui due programmi della conduttrice Rai?