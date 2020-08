Il Cantante Mascherato 2021 concorrenti, giudici e anticipazioni

Il Cantante Mascherato 2021 è stato confermato. Milly Carlucci tornerà l’anno prossimo con questo show che ha riscosso sin da subito un grande successo: merito dei concorrenti in gara – non di certo finti Vip – e di una curiosità che accresce puntata dopo puntata per scoprire chi si nasconde dietro a una maschera. Un format che funziona alla grande, che arriva dalla Corea del Sud e che è riuscito ad attirare l’attenzione dei telespettatori: la prima edizione ha superato le aspettative della Rai, che non ha potuto far altro che confermare la seconda edizione. Ovviamente verranno apportate tutte le modifiche necessarie per evitare il contagio da Coronavirus. Tra pause e slittamenti vari, anche le trasmissioni di Milly Carlucci hanno subìto dei cambiamenti nei palinsesti. Ma nulla di grave, visto che sia Ballando con le stelle sia Il Cantante Mascherato sono ben saldi alla programmazione di Rai 1. Il cast de Il Cantante Mascherato 2021 è in formazione, ma il settimanale DiPiùTv ha fatto un nome decisamente inaspettato.

Concorrenti Il Cantante Mascherato 2021: prime anticipazioni sul cast

DiPiùTv ha spiegato che Al Bano potrebbe ritornare a Il Cantante Mascherato. Come giudice? Assolutamente no: di nuovo come concorrente! Ha incuriosito talmente tanto il pubblico a casa che Milly Carlucci lo avrebbe rivoluto nel cast, ovviamente vestendo i panni di un altro personaggio. Nell’edizione precedente, è stato l’amatissimo Leone ed è riuscito a conquistare il secondo posto; al primo, invece, Teo Mammucari col suo Coniglio. Se Al Bano dovesse risultare di nuovo tra i concorrenti de Il Cantante Mascherato, c’è quindi la possibilità di rivedere anche altri cantanti, attori e conduttori della precedente edizione. Una novità, questa, che si va ad aggiungere alle altre anticipazioni emerse nell’ultimo periodo.

Giudici Il Cantante Mascherato 2021: confermata Arisa?

Sempre secondo il famoso settimanale, la giuria potrebbe avere un nuovo acquisto: Arisa, che aveva interpretato il Barboncino, e che ha creato un legame col programma di Milly Carlucci. Un’occasione, questa, anche per presentare il suo futuro progetto discografico indipendente. Concorrenti e giudici de Il Cantante Mascherato riusciranno sicuramente a raggiungere ascolti largamente soddisfacenti con la seconda edizione; un programma amatissimo in tutto il mondo (nome originale: The Masked Singer), tra i candidati del premio Emmy, l’Oscar mondiale della televisione.