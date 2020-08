Milly Carlucci, l’annuncio in video: come si ballerà a Ballando col Covid-19

Ballando con le stelle 2020 inizierà molto presto e la curiosità sulle modalità di ballo è sempre stata altissima, visto che la normativa anti-Coronavirus è piuttosto stringente e – come si è visto durante il lockdown – ha impedito a molti programmi di andare in onda (o comunque di farlo normalmente). Non si avevano a disposizione notizie ufficiali su come ballerini e maestri avrebbero danzato su Rai Uno, ed è stata Milly Carlucci in persona a togliere ogni dubbio ai telespettatori che da sempre seguono la sua trasmissione: con la pubblicazione di un filmato su Instagram la conduttrice ha spiegato che tutto lo staff, dalle celebrità ai tecnici, si sottopone rigorosamente ai controlli e al tampone, e questo ovviamente ha delle conseguenze. Piuttosto scontate.

Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci spiega come balleranno maestri e concorrenti: il video a sorpresa su Instagram

In un contesto del genere infatti lo show può procedere senza problemi e il ballo può avvenire naturalmente, quindi come accadeva durante le altre edizioni. Ballerini e concorrenti di Ballando – ha sottolineato con forza ed entusiasmo Milly – danzeranno vicini e non dovranno osservare il distanziamento, visto che il controllo sistematico a cui sono sottoposti permette di essere tranquilli sulle loro condizioni di salute. Un vero annuncio a sorpresa, quello della conduttrice, perché non era affatto scontato che un programma di danza come Ballando, in cui la vicinanza tra i partner è tanto ovvia quanto necessaria, non avrebbe risentito delle norme a tutela della salute pubblica. Non bisognerà sperimentare nulla comunque: “Siamo controllati tutte le settimane – queste alcune delle dichiarazioni di Milly – e grazie a questo [ballerini e concorrenti, ndr] possono ballare abbracciati. Voi vedrete il vero ballo sensuale di Ballando con le stelle“.

Ballando con le stelle 2020, cast ricco di personaggi di spicco: edizione destinata al successo

Il cast di Ballando di quest’anno è composto da personaggi famosi molto chiacchierati e anche dal background decisamente particolare, ed è per questo che la curiosità è tanta. Oggi tra l’altro hanno anche svelato gli abbinamenti dopo che si era parlato di una competizione fra due maestri per accaparrarsi Alessandra Mussolini come partner. Sarà una competizione agguerritissima e seguitissima!