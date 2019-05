Ballando con le stelle, prima semifinale: classifica e coppie al ballottaggio

Chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle, chi è ancora in gara e chi è andato al ballottaggio

Cosa è successo nell’ultima puntata di Ballando 2019? Nella prima delle due semifinali, in onda venerdì 24 maggio, due coppie sono andate al ballottaggio, mentre le altre sono passate alla fase successiva. Per arrivare alla seconda semifinale, i concorrenti e i loro maestri si sono affrontati in una prima manche dove hanno dovuto ballare una bachata sensuale (prima in coppia e poi da soli). Ad aggiudicarsi il favore della giuria, con il consenso di tre giudici su cinque, sono stati Angelo Russo ed Anastasia Kuzmina che hanno guadagnato 50 punti e si sono piazzati subito al primo posto. Subito dopo i ballerini vip e i loro maestri si sono affrontati a turno in scontri diretti. Ad un passo dalla semifinale, all’inizio della diretta, ha abbandonata la gara l’attrice Manuela Arcuri che ha perso lo spareggio contro il collega Ettore Bassi. I due sono stati votati esclusivamente dal televoto, attivo dallo scorso 11 maggio e chiuso dopo le loro esibizioni.

Le sfide dirette della prima semifinale di Ballando

Ettore Bassi con lo spareggio superato è diventato effettivamente un semifinalista come gli altri concorrenti. A questo punto iniziano le sfide dirette che hanno visto a confronto le seguenti coppie: Lasse Matberg e Sara Di Vaira VS Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, Suor Cristina con Team Oradei VS Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro VS Enrico Lo Verso e Samantha Togni, VS Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen VS Ettore Bassi e Alessandra Tripoli. A vincere le sfide per i giurati sono: Lasse Matberg, Milena Vukotic, Enrico Lo Verso ed Ettore Bassi.

La classifica della prima semifinale di Ballando con le stelle

Alla fine della serata, la classifica definitiva è stata la seguente:

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale Lasse Matberg e Sara Di Vaira Ettore Bassi e Alessandra Tripoli Angelo Russo e Anastasia Kuzmina – Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Enrico Lo Verso e Samantha Togni – Suor Cristina con Team Oradei

La classifica è cambiata con tesoretto e televoto

La classifica dei giurati, come sempre, ha subito le variazioni del voto del pubblico da casa e dall’assegnazione dei vari tesoretti. Il pubblico da casa ha assegnato i 10 punti del tesoretto social ad Ettore Bassi, 15 punti a Milena Vukotic e 20 a Lasse Matberg. Invece Alberto Matano, custode del tesoretto formato dai 50 punti ottenuti dalla ballerina per una notte (la pallavolista Francesca Piccinini) l’ha così distribuito: 25 punti a Dani Osvaldo e altri 25 a Milena Vukotic.

Ballottaggio e seconda semifinale

Alla fine di questa complessa puntata, fatta di sfide su sfide e varie classifiche, che ha visto anche chiarire in diretta la lite tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen, sono passate alla semifinale di sabato 25 maggio tutte le coppie ad eccezione di Enrico Lo Verso e Samantha Togni e Suor Cristina con Team Oradei, che sono andate direttamente al ballottaggio e che disputeranno la sfida nella prossima puntata.