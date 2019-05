Ettore Bassi diventa semifinalista di Ballando 2019: Manuela Arcuri eliminata

Oggi venerdì 24 maggio, Ballando con le stelle è in onda su Raiuno con la prima delle due semifinali, la seconda della quale andrà in scena domani. La rosa sei semifinalisti, però, non era ancora chiusa. Infatti in questa puntata si sono affrontati nell’ultimo spareggio Ettore Bassi con Alessandra Tripoli contro Manuela Arcuri in coppia con Luca Favilla . Era stato proprio quest’ultimo a voler sfidare la collega di Carabinieri. A decidere chi andrà avanti nella sempre più appassionante gara è stato il pubblico da casa casa attraverso il televoto, rimasto aperto dallo scorso 11 maggio. I fan del programma in tutto questo tempo hanno avuto tempo per scegliere la loro coppia preferita e dopo l’ultimo spareggio hanno deciso di premiare l’attore Ettore Bassi, che è diventato ufficialmente uno dei semifinalisti di Ballando 2019.

Ballando con le stelle: Ettore Bassi batte Manuela Arcuri allo spareggio

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli nello spareggio si sono esibiti in un Quickstep, mentre Manuela Arcuri con Luca Favilla hanno eseguito un tango. Il pubblico ha deciso di premiare al televoto Ettore Bassi con ben il 79% delle preferenze, ma anche la giuria, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, ha speso parole positive per entrambi. Zazzaroni ha definito la perfomance dell’attore praticamente perfetta, ma ha apprezzato anche quella dell’Arcuri, reputandola una delle sue migliori esecuzioni.

Manuela Arcuri: le parole dopo l’eliminazione

Manuela Arcuri, come ha ricordato Milly Carlucci, è arrivata ad un passo dalla finale, bersagliata da critiche e superando tante prove, dimostrando determinazione e umiltà. L’attrice si è sempre allenata da perfezionista, come svelato da Luca Favilla, e dopo il risultato del televoto, ha dichiarato: “Sono contentissima e soddisfatta, ho imparato tante cose”. Tante cose, che potranno tornarle utili magari un film, come ha detto anche in diretta.

Ballando 2019: Ettore Bassi dovrà scontrarsi con Dani Osvaldo

Dopo aver battuto Manuela Arcuri, Ettore Bassi con la sua compagna di ballo Alessandra Tripoli in semifinale dovrà sfidarsi con la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale, ovvero Dani Osvaldo e la maestra Veera Kinnunen.