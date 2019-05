Luca Favilla svela i segreti di Manuela Arcuri a Ballando con le stelle

Manuela Arcuri: Luca Favilla svela i segreti dell’attrice a Ballando con le stelle

Manuela Arcuri questa sera tornerà in pista e dovrà vedersela con il collega Ettore Bassi nella cosiddetta “staffetta del ripescaggio” per tornare in gara nella prima semifinale di Ballando con le stelle. Una nuova sfida per la bellissima della televisione italiana, che nel dance show di Raiuno ce l’ha messa davvero tutta, anche se è andata molto spesso incontro a feroci critiche. Selvaggia Lucarelli e la giuria tutta, infatti, hanno fatto quasi sempre osservazioni poco carine nei suoi confronti. Una tra tutte? Che Manuelona Nazionale non è né femminile, né elegante e né tanto meno sensuale. Sembra un paradosso, visto che è ritenuta da uomini e donne un vero sex symbol, ma è proprio così. Ovviamente il giudizio è riferito al suo modo di danzare e a dare ragione ai giurati è stato anche il suo partner e maestro di ballo Luca Favilla. Lo stesso ha anche svelato alcuni segreti della Arcuri dentro e fuori la sala da ballo dove si allenano quotidianamente.

Manuela Arcuri troppo perfezionista: le parole del maestro

Luca Favilla, come anticipato, concorda con la giuria sul fatto che Manuela non riesca ad essere veramente sensuale nel ballo. Il maestro a Grand Hotel ha cercato di spiegare il perché: “Essere belli e sensuali ballando è molto diverso dall’esserlo nella vita di tutti i giorni”. Sul fatto che Manuela possa essere “goffa” e “non sensuale” si era espressa anche Francesca Fialdini, ma Favilla spiega che il problema principale è il perfezionismo dell’attrice. “Manuela non rende le cose semplici perché è troppo perfezionista. Cerco di farle capire che è meglio un passo un po’ ‘sporco’, come si dice in gergo, ma sentito con il cuore e con l’anima”.

Luca Favilla su Manuela Arcuri: “Non ha vizi e non ha difetti”

Il maestro, però, ammette anche che la sua allieva si impegna davvero moltissimo: “Lei non molla, il risultato è che certe volte ci fermiamo anche fino a mezzanotte a fare le prove”. La fascinosa interprete di Pupetta – Il coraggio e la passione, arriva addirittura prima del previsto agli allenamenti di Ballando 2019: “Si presenta sempre in anticipo alle prove”, racconta il Favilla che poi svela anche i segreti della bellezza di Manuela: “Non ha vizi: non beve alcol, non fuma, mangia in modo molto sano, va a dormire presto e si alza all’alba”. Insomma Manuela Arcuri, che è rimasta delusa da Ettore Bassi, tiene davvero molto alla sua saluta e spesso va in palestra anche dopo le ore passate a imparare le coreografie. Come dichiara sempre il suo attuale partner di ballo: “Fisicamente è molto preparata. (…) Tante volte dopo gli allenamenti in pista, va ancora in palestra a fare i pesi”. E sulla sorprendente attrice di Latina, ha solo belle parole: “Fin dal giorno in cui l’ho incontrata ho cercato di trovare in lei qualcosa che non va. Anche un piccolo difetto. Ma non ne ha”.