Manuela Arcuri su Ballando: “Mi è dispiaciuto essere criticata sulla sensualità e la femminilità”

Manuela Arcuri, attuale concorrente di Ballando con le stelle, è stata ospite a La Vita in Diretta dove ha confessato quali sono state le critiche che l’hanno toccata di più durante la sua partecipazione al dance show di Raiuno. Prima del prossimo appuntamento, dove cercherà di rientrare in gara dopo l’eliminazione provvisoria di sabato scorso, l’attrice ha dichiarato che Ballando è un’esperienza molto faticosa e che lei si sta impegnando tanto, mettendo nel ballo e nelle sue esibizioni anche sé stessa. Proprio per questi motivi le è dispiaciuto ricevere da parte dei giurati critiche sulla sua personalità, nello specifico sulla sensualità e la femminilità. Prima del suo intervento, Francesca Fialdini ha preso le sue parti affermando che come donna ammira molto la Arcuri e che le sta arrivando come persona. La conduttrice, infatti, sembra non comprendere come mai qualcuno nel programma possa criticarla proprio sul fascino.

Ballando con le stelle, Manuela Arcuri dispiaciuta per le critiche ricevute: la confessione

Dopo un periodo lontana dal mondo dello spettacolo, l’icona sexy che ha fatto sognare tanti uomini italiani è tra i protagonisti di Ballando 2019, dove ha ricevuto critiche proprio sulla sua femminilità. Tra L’altro anche Marzia Roncacci aveva commentato il suo modo di ballare, affermando di essere più brava di lei. Prima della nuova puntata, Manueal Arcuri si è confidata ai microfoni de La Vita in Diretta: “Le critiche sono tutte costruttive quindi io le accetto, non essendo una ballerina ed essendo lì per imparare”, dichiara. Quando Francesca Fialdini le chiede quali sono state le critiche che le hanno fatto più male, così risponde: “Mi è dispiaciuto quando hanno detto che non riesco a mettere la mia personalità all’interno del ballo e non riesco ad essere così femminile e sensuale come potrei essere nella vita”.

Francesca Fialdini e le parole di stima a Manuela Arcuri

Durante l’intervista e prima di mandare un video su Manuela Arcuri a Ballando con le stelle, la conduttrice Francesca Fialdini ha voluto esprimere il suo apprezzamento nei confronti dell’attrice e, in qualche modo, rincuorarla dopo le feroci critiche ricevute nel programma di Milly Carlucci. “A Ballando con le stelle qualcuno ha osato mettere in dubbio il tuo fascino. Onestamente come donna tu mi piaci molto, come Manuela mi piaci molto e mi sta arrivando molto la tua persona”, commenta la Fialdini, che a quanto pare sembra riferirsi a Guillermo Mariotto, protagonista della clip insieme a Manuela Arcuri mentre la demolisce dopo una performance.