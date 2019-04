Marzia Roncacci dopo l’eliminazione risponde a Selvaggia Lucarelli e su Manuela Arcuri: “Sono più brava io”

Marzia Roncacci e Samuel Peron sono stati fra gli ospiti di Vieni da me dopo l’eliminazione nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. La giornalista del TG 2, nell’edizione in corso dello storico dance show di Raiuno, ha rischiato spessissimo l’eliminazione e da Caterina Balivo ha avuto l’occasione di parlare liberamente di quanto accaduto e soprattutto ha colto l’occasione per difendersi dalle continue critiche di Selvaggia Lucarelli. Infatti secondo la pungente giudice, la Roncacci fa troppe espressioni facciali, ritenute “artificiali”, e per questo nella trasmissione è stata associata anche alla bambola assassina. Marzia, quindi, ha voluto lanciare un messaggio a Selvaggia, ma ha anche espresso il suo parere in merito allo spareggio che l’ha vista contro Manuela Arcuri. La giornalista, infatti, crede di essere più brava dell’attrice e per questo ce la metterà tutto per rientrare in gara dopo l’eliminazione.

Ballando con le stelle, Marzia Roncacci su Selvaggia Lucarelli: “Non capisco perché si accanisce con me”

“Non riesco a capire perché questo accanimento di Selvaggia Lucarelli”, ha esordito Marzia Roncacci nel suo intervento a Vieni da me, che ha anche rivelato di avere un sogno professionale da realizzare. Il celebre mezzobusto del secondo canale ha affermato che le sue faccine sono simpatiche e che le vengono naturale, per questo non comprende i continua giudizi negativi da parte della Lucarelli. La concorrente di Ballando 2019, in coppia con Samuel Peron, ha dichiarato che le ha dato fastidio anche quanto detto da Selvaggia nella primissima puntata, ovvero che lei sembrava lì per caso. E così ha spiegato che le ha dato moltissimo fastidio, in quanto lei è molto competitiva e che lei, come gli altri concorrenti, è lì per vincere e quindi per questo si allena duramente.

Vieni da me, Marzia Roncacci su Manuela Arcuri a Ballando: “Nel ballo io mi muovo meglio”

Marzia Roncacci è entrata, inoltre, nel merito dell’eliminazione nel duello contro Manuela Arcuri e Luca Favilla. E quando la Balivo le ha chiesto di rispondere in tutta sincerità su chi fosse più brava tra lei e l’attrice di Latina, così risponde: “Io!! Ma lo dico con grande serenità!”. E poi continua: “Manuela è un’amica, è dolcissima, carinissima, bellissima; però nel ballo, permettetemi, io mi muovo meglio!”. D’accordo con lei anche Massimiliano Rosolino (ex concorrente del dance show di Milly Carlucci), ospite in studio, e da quanto letto a Vieni da me, anche il pubblico dei social. La spumeggiante cronista prima di chiudere manda un messaggio alla Lucarelli, chiedendole di non guardare le faccine, ma il ballo. E poi si dice agguerrita per rientrare sabato prossimo in gara.