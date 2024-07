Ballando Con Le Stelle, possibili novità: Mara Maionchi giudice?

Nelle ultime ore la pagina ufficiale di Ballando Con Le Stelle sta svelando il cast completo della prossima edizione del programma. Già sono stati rivelati tre concorrenti che si batteranno sulla pista da ballo: Francesco Paolantoni, Federica Nargi e Nina Zilli. Le novità tuttavia potrebbero esserci anche per la giuria, alla quale quest’anno si potrebbe aggiungere una nota discografica. Un video pubblicato sui social del programma ha difatti mandato in visibilio i fan, accendendo in loro la speranza. Scopriamo insieme di chi si tratta nello specifico.

Video pubblicato sui social scatena aspettative: Mara Maionchi giudice?

La prossima edizione di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ci riserverà un bel po’ di sorprese. Sembra difatti che quest’anno ci saranno alcuni cambiamenti nel programma. Uno di questi potrebbe riguardare il tavolo dei giurati, al quale potrebbe aggiungersi una nota discografica italiana che ha già fatto da giudice in numerose altre trasmissioni. Stiamo parlando nello specifico di Mara Maionchi. Poco fa è stato difatti pubblicato un video sulla pagina Instagram ufficiale di Ballando Con Le Stelle dove la discografica si presenta e spiega che tipo di giudice sarebbe.

In accompagnamento alla breve intervista è stata aggiunta una didascalia che riprende alcune delle parole di Mara “Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro: così @realmaramaionchi nella giuria di #BallandoConLeStelle. Stando a quanto scritto, quindi, potrebbe esserci la possibilità che Mara Maionchi si aggiunga ai giudici nella prossima edizione del dancing show di Rai 1. Rimane tuttavia il dubbio in quanto nel video non viene annunciata ufficialmente la sua presenza ma si parla al condizionale.

Qui di seguito il video con l’intervista completa a Mara Maionchi:

Stando alle sue dichiarazioni, quindi, Mara non alzerebbe nessuna paletta con lo 0 ma si limiterebbe al 3. Intanto i fan di Ballando Con Le Stelle sono già in visibilio. Numerosi sono stati difatti i commenti sotto il post di coloro che vorrebbero tanto vedere Maionchi nella veste di giudice. Tuttavia in molti si stanno chiedendo se possa prendere il posto di un altro degli storici giurati ovvero Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

I concorrenti confermati

Per adesso sono stati annunciati tre concorrenti che si sfideranno sulla pista da ballo nella prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Stiamo parlando nello specifico della modella e showgirl Federica Nargi, del comico napoletano Francesco Paolantoni e della cantante Nina Zilli.