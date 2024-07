Ballando con le stelle: la 3° vip ufficiale (colpaccio) e i 2 no secchi

Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2024 comincia a prendere una forma definita. Lungo la mattinata di venerdì 26 luglio, Milly Carlucci ha annunciato la terza vip che scenderà in pista. Un colpaccio! Trattasi di un pezzo da novanta che, a giudicare dalle reazioni piovute sui social, mette d’accordo tutti. Stiamo parlando della cantante Nina Zilli. Sul profilo ufficiale del programma di Rai Uno la musicista è apparsa in una gag divertente: chitarra in mano, la si vede rispondere alla chiamata della Carlucci dando l’ok a partecipare al popolare talent show.

Nina Zilli va ad aggiungersi all’ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi e al comico campano Francesco Paolantoni, annunciati sempre da Ballando con le Stelle nelle scorse ore. Di recente TvBlog ha inoltre reso noto dei retroscena relativi ad altri provinati dalla trasmissione, facendo spuntare i nomi di Caterina Balivo e di Andrea Delogu. Le dirette interessate hanno replicato prontamente all’indiscrezione, facendo sapere che non hanno sostenuto alcuna prova e che non hanno intenzione di entrare nel cast dello show.

“Nessun provino, ma sarò pronta ad accoglierli sul divano arancione de La volta buona. Tra questi nomi io ho già delle preferenze”. Così la Balivo in un tweet su X. Anche Delogu si è sfilata dal totonomi. Lo ha fatto ironizzando sullo spiffero relativo al suo presunto provino: “Eh mi sa che non c’ero”. D’altra parte le due conduttrici nella prossima stagione saranno impegnate quotidianamente sulla Rai: Balivo tornerà al timone de La volta buona dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14 sulla rete ammiraglia; Delogu invece guiderà a partire da ottobre e dalle ore 17 il nuovo programma di Rai Due La porta magica. Insomma, di tempo per scendere in pista a Ballando non ce n’è.

Del cast, nonostante manchi ancora l’ufficialità, dovrebbe invece far parte Sonia Bruganelli che servirà anche ad accendere la curiosità sul fronte gossip visto che da qualche tempo si frequenta con un danzatore professionista di Ballando, vale a dire Angelo Madonia (i due però non dovrebbero essere accoppiati durante la competizione). Resta poi calda la pista che porta a Barbara d’Urso che nei giorni scorsi ha pranzato in gran segreto con la collega Carlucci.

Non è chiaro se la conduttrice di Sulmona stia trattando con l’ex volto Mediaset per averla tra i concorrenti o per averla tra i giurati o in un altro ruolo ‘speciale’. ‘Barbarella’ per il momento non è stata ingaggiata da alcuna emittente, il che può essere una situazione propizia per Milly di coinvolgerla in qualche modo nel progetto Ballando con le Stelle.

Sempre per quel che concerne i futuri vip in gara, dovrebbe esserci anche Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice di recente è stata intervistata ed ha risposto alla domanda relativa alla sua possibile partecipazione nel programma. Cosa ha detto? Non si è sbottonata, spiegando che in generale sta valutando diverse proposte. Il dettaglio importante è che non ha smentito, cosa che solitamente avviene in queste situazioni quando non c’è alcuna trattativa. Quindi è probabile che anche lei sia arruolata.