Ballando con le Stelle: nuova lite Mariotto-Gilles Rocca a Storie Italiane

È ufficialmente guerra tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca. Dopo la lite a Ballando con le Stelle avvenuta sabato 24 ottobre i due hanno avuto un’altra discussione a Storie Italiane, nella puntata in onda lunedì 26 ottobre. Questa volta non c’è stato bisogno di allontanare i due come è stata costretta a fare Milly Carlucci lo scorso weekend. Mariotto era ospite nello studio di Eleonora Daniele mentre Rocca è intervenuto in collegamento.

Seppur lontani non sono mancati insulti e frecciatine tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca. Il giurato sud americano non ha cambiato idea: secondo la sua opinione l’allievo di Lucrezia Lando è un “bello che non balla”. Un “bambolotto di gomma” che non regala nessuna emozione a differenza di Costantino della Gherardesca che, per Mariotto, è la vera star di questa edizione di Ballando con le Stelle.

Ma non è finita qui: secondo alcune indiscrezioni raccolte da Mariotto, Gilles non si comporterebbe bene in sala prove con la ballerina Lucrezia Lando. Rocca, a detta di Guillermo, sarebbe piuttosto indisciplinato e poco propenso ad ascoltare le dritte della sua maestra, che ha appena 22 anni.

Con molta calma e tranquillità Gilles Rocca ha invitato il giurato a sedersi (si era alzato mentre accusava l’attore e regista a Storie Italiane) e ha negato i presunti pettegolezzi in sala prove. L’artista ha inoltre aggiunto che il suo obiettivo non è di certo quello di emulare Costantino della Gherardesca.

Nei giorni scorsi Gilles Rocca ha pubblicamente ringraziato i fan di Ballando con le Stelle che lo hanno supportato dopo la lite in tv con Guillermo Mariotto. In tanti, infatti, hanno preso le difese del concorrente di Milly Carlucci, accusato troppe volte di avere poca personalità.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando stanno insieme?

Conflitti con Guillermo Mariotto a parte, si parla da giorni di una presunta love story tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando. I due sarebbero stati travolti dalla passione tra una prova e l’altra dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Un gossip al quale i diretti interessati non hanno ancora replicato anche se la situazione è tutt’altro che facile: da oltre dieci anni Gilles è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti.

Pure quest’ultima ha preferito non proferire parola sulla vicenda ma in una recente intervista al settimanale Confidenze ha chiarito di non essere per niente gelosa di Lucrezia, professionista di Ballando dal 2018.

Chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, a Sanremo 2020 quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network.

Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali.