Ballando con le Stelle, Morgan uscirà subito? Arisa, tensione per Di Carlo

Ci sarebbe già tensione per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2021. Il noto programma di Rai 1 sta per tornare sul piccolo schermo: la data di partenza è prevista per il prossimo 16 ottobre. Ed ecco che si parla dei primi capricci del cast scelto per questa nuova edizione. Sul nuovo numero del settimanale Oggi, spunta fuori un retroscena riguardante alcune richieste dei Vip. Scendendo nel dettaglio, Arisa avrebbe chiesto alla produzione di apportare delle modifiche negli orari delle prove di Morgan e Federico Fashion Style.

Ma qual è il motivo per cui la cantante avrebbe fatto questa richiesta? Lo show di Rai 1 ha dovuto accontentare Arisa, che non avrebbe alcuna intenzione di avere degli incontri casuali con il manager dei suoi due compagni d’avventura, ovvero il suo ex fidanzato Andrea Di Carlo. A rivelare questo retroscena al settimanale è proprio lui.

“Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”

Questo ciò che dichiara Di Carlo. Tra loro, com’è noto, c’è stata una storia abbastanza travagliata. Un tira e molla durato diversi mesi, che ha portato alla rottura definitiva. Il manager si sfoga in questa nuova intervista e precisa: “All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato”. Non solo, ci tiene a sottolineare: “Grazie a me è a Ballando!”.

Dopo un anno trascorso dietro la cattedra degli insegnanti di canto di Amici di Maria De Filippi, Arisa è approdata nello show di Milly Carlucci come concorrente. E ora Di Carlo vuole far sapere che la sua ex fidanzata preferirebbe esibirsi “più che fare la giudice”. Inoltre, anticipa che qui avrà modo di cantare dei brani inediti del nuovo disco.

Ciò che il manager spera è che Arisa non gli renda la vita impossibile. Ci sarà una replica da parte della cantante di fronte a queste forti dichiarazioni del suo ex fidanzato? Intanto, il settimanale svela un altro importante retroscena, riguardante Morgan.

Girava voce che non avrebbe preso parte al programma, a causa del cachet. Come ha già svelato la Carlucci il budget della sua trasmissione ha subito una riduzione del 15%.

Alla fine Morgan avrebbe accettato di partecipare, ma si vocifera che la sua è una partecipazione a tempo, ovvero sarà nel cast solo per tre puntate. Sarà davvero così?

Non resta che attendere. Intanto, non mancano le prime polemiche sul cast da parte del pubblico, che comunque si dichiara soddisfatto per i partecipanti scelti dagli autori.