Arisa e Andrea Di Carlo, la soap opera non è finita: foto e retroscena

Si lasciano, si riprendono, si dicono addio e poi tornano insieme, in un loop infinito. Ecco come potremmo descrivere, in poche parole, l’infinito tira e molla sentimentale che vede protagonisti Arisa e il suo Andrea di Carlo. Anche se ufficialmente la relazione fra i due dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essersi conclusa da mesi pare che in realtà le cose stiano in modo molto diverso. Ma proviamo a fare un po di ordine in questo marasma.

I due avrebbero dovuto sposarsi, almeno secondo i piani di iniziali, lo scorso 2 settembre. Lui le aveva persino regalato non uno ma ben due anelli di fidanzamento. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Andrea di Carlo, a marzo di quest’anno, aveva raccontato ad Oggi di aver deciso di lasciare Arisa e, di conseguenza, di annullare le nozze. La rottura era stata in qualche modo anticipata dalle lacrime di Arisa in diretta a Domenica In, in occasione di un’intervista di Mara Venier incentrata, ovviamente, anche sul tema dell’amore.

Eppure, nei giorni scorsi, fra il manager e l’artista sembrava essere tornato il sereno. Da diverso tempo, infatti, i due apparivano sempre più spesso sui social dell’artista, un atteggiamento decisamente sospetto, soprattutto alla luce dell’enorme delusione che Arisa aveva dovuto sopportare. Il riavvicinamento, insomma, sembrava essere nell’aria da ormai diverso tempo.

Ed ecco che, nelle scorse ore, Arisa e Andrea Di Carlo sono effettivamente apparsi felici come non mai sulle pagine di Novella 2000. Il noto settimanale di gossip ha ritratto i due impegnati in un romantico bacio. Qui sotto lo scatto apparso sulle pagine del magazine scandalistico con Di Carlo in ginocchio per la sua amata.

Ecco come il giornale diretto da Roberto Alessi ha commentato lo scatto:

Bravo chi li capisce. Riecco Arisa e Andrea Di Carlo insieme. Lui in posa implorante, pare Enrico IV davanti al Papa a Canossa. Ma cosa avrà da farsi perdonare dalla cantante? Si prendono e si lasciano di continuo, né con te, né senza di te. E quando si lasciano volano parole grosse. E quando si riprendono baci e scene altrettanto clamorose. Ma non è che ci si lascia a ogni incomprensione. Non sarebbe meglio accettare che la loro relazione è così? Fumantina. Meglio per loro, forse, che potrebbero iniziare a costruire oltre le mattane da fidanzatini infiammabili. Meglio per noi che potremmo iniziare a non sentirci in difficoltà nel conto dei tira e molla.

Il riavvicinamento fra Arisa e Andrea Di Carlo è dunque destinato a durare? Non ci è dato sapere. Quel che è certo è che, considerate le loro recenti “montagne russe” sentimentali tutto è possibile. Nel bel mezzo di questa passione ritrovata, Arisa si prepara nel frattempo per una nuova sfida professionale. L’artista lucana è infatti stata proprio di recente confermata come concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza ad ottobre.