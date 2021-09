Ballando con le Stelle, Arisa arriva nel cast: “La Carlucci ha fatto di tutto”

Arisa approderà a Ballando con le Stelle 2021 come concorrente. Sembra proprio che la cantante da Amici di Maria De Filippi sbarcherà nel programma rivale, quello di Milly Carlucci. Una scelta non del tutto inaspettata. Infatti, ormai da tempo si vociferava il suo arrivo nel noto programma di Rai 1. Ora Dagospia conferma che Arisa quest’anno sarà una delle concorrenti. Pare che la Carlucci abbia fatto di tutto affinché l’ex coach del talent show di Canale 5 finisse nel cast della sua trasmissione.

“La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle”, questo ciò che si legge sul portale online. Il corteggiamento verso la cantante sarebbe iniziato lo scorso mese di maggio. Ed ecco che ora l’operazione avrebbe conquistato il via libera da parte del direttore Stefano Coletta “nonostante il parere contrario di alcuni”, si legge. La Carlucci non si sarebbe lasciata sfuggire questa occasione per nulla al mondo, dopo l’addio di Raimondo Todaro.

Il ballerino si è separato dallo storico programma e sembra ormai certo il suo arrivo ad Amici. Ora Milly, invece, inserisce nel suo cast un volto che ha fatto parte del talent show di Maria De Filippi, appunto Arisa. Quest’ultima ha svolto il ruolo di insegnante di canto nella scorsa edizione, a fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma a settembre si aprirà un nuovo capitolo per il talent, che ha fatto una rivoluzione dietro le cattedre.

Todaro a fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre Lorella Cuccarini è finita tra i professori di canto, con Zerbi e Pettinelli. Arisa non farà parte della nuova edizione del talent show di Canale 5. Si aggiungerà, invece, al cast di Ballando con le Stelle. La Carlucci, quest’anno, sembra aver messo in atto una serie di colpacci.

Mentre gira l’indiscrezione sull’arrivo di Andrea Iannone, il cast inizia a formarsi. Scendendo nel dettaglio, il pubblico di Rai 1 vedrà in scena Albano, Morgan, Mietta, Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi, Fabio Galante e Federico Fashion Style. La giuria è stata confermata e anche la coppia Alberto Matano e Roberta Bruzzone, tra cui si inserisce Alessandra Mussolini.

Si pensa, inoltre, che possa essere riservato un ruolo inedito a Caterina Balivo. Sembrava ormai certo che Arisa avesse rifiutato di prendere parte alla nuova edizione, eppure qualcosa è cambiato. Probabilmente dietro c’è la decisione della Rai di “tirare fuori i soldi” per averla nel cast del talent. Intanto, la cantante continua a essere al centro del gossip.

Sulla sua storia d’amore con Andrea Di Carlo non ci sono certezze. Roberto Alessi, su Novella 2000, fa presente che i due sono tornati insieme, ancora una volta. Il loro sarebbe un tira e molla continuo.