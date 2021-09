Arisa e Andrea Di Carlo si lasciano e si prendono: come stanno ora le cose

By

Si lasciano e si prendono, si prendono e si lasciano: quello fra Arisa e Andrea Di Carlo è un continuo tira e molla. Stando alle ultime cronache del gossip, la cantante e il manager sono tornati insieme per l’ennesima volta. Ad annunciarlo è stato Roberto Alessi nella sua rubrica Up&Down di Novella 2000. Mentre i più si domandano come mai Arisa abbia mollato Amici di Maria De Filippi e cosa l’abbia spinta a rifiutare la proposta di diventare una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il direttore e opinionista di Barbara d’Urso sta sbarellando sull’amore tra l’artista e Andrea:

“È praticamente impossibile sapere se stanno o non stanno insieme. Mentre scrivo so che si amano ma non che è detto che tra un paio d’ore…”

Negli ultimi motivi resi pubblici, Arisa aveva confessato di aver iniziato a percepire la necessità di creare una famiglia attorno a sè e alla sua vita frenetica da artista. Da sempre si è definita una donna intraprendente e indipendente, amante della sua libertà e autonomia. Sarebbe stato Andrea Di Carlo a metterle una certa pressione sul matrimonio. Questa fretta l’avrebbe fatta allontanare dal suo uomo. I due dovevano convolare a nozze lo scorso 2 settembre.

In amore non sa scegliere: sono state queste le parole pronunciate dall’ex volto di Amici durante una delle sue recenti interviste. In più occasioni si è mostrata particolarmente provata data la rottura con Andrea Di Carlo. Adesso sembra che tra loro sia tornato di nuovo il sereno, ma a questo punto è davvero impossibile fare pronostici sulla loro storia d’amore.

Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme ma in silenzio: la conferma di Roberto Alessi

Nessuna conferma o smentita sul loro ritorno di fiamma. Arisa e Andrea Di Carlo non si mostrano più insieme sui social da mesi ormai. Solo Roberto Alessi ha confermato la pace. Le cose potrebbero stare davvero così dal momento che il direttore di Novella 2000 è grande amico del manager Di Carlo. Quest’ultimo ha nella sua scuderia personaggi internazionali come Can Yaman.